Figaredo (Vox) pide "dejar de poner barreras burocráticas a las empresas" tras 29N:"En Andalucía ya lo estamos haciendo"

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Imagen de archivo. - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha defendido la necesidad de "suprimir normas" con el objetivo de "dejar de poner barreras burocráticas absurdas" a las empresas en España. En este sentido, ha puesto en valor la labor del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, al frente de su departamento en la materia.

"El objetivo es eliminar normas, de facilitarlas. En Andalucía ya lo estamos haciendo y podemos hacerlo en toda España si conseguimos un voto masivo para Vox y darle un giro de 180 grados a las políticas que llevan 20 años afincadas en España", ha destacado este miércoles en una atención a los medios antes de participar en un acto en Utrera (Sevilla).

Figaredo se ha reunido con diferentes empresas del municipio sevillano y ha señalado a la "competencia desleal" y la "excesiva burocracia" como "las principales problemáticas a las que se enfrentan".

En este sentido, ha lamentado que las compañías tienen que competir "contra productos que son elaborados o producidos en unas condiciones diferentes a las que tienen aquí los españoles". A ello se suma "que les imponen una carga ya sea burocrática, ya sea ambiental, ya sea administrativa, tributaria,que otros no tienen".

"Se encuentran luchando contra cuestiones que son absolutamente imbatibles porque vienen determinadas por una administración española y europea que pone dificultades a los propios y que abre las barreras a los de fuera".

En esta línea, se ha referido a las licencias "que tardan en llegar años, a pesar de querer crecer y disponer de potencial". "Tenemos que simplificar, eliminar, suprimir normas para permitir que las empresas que son capaces de competir, que tiene la tecnología, que tiene el capital humano, que tienen las personas y que tienen las ganas de hacerlo, pueden hacerlo y dejar de ponerles barreras burocráticas absurdas", ha subrayado.

Figaredo ha fijado esta situación como "uno de los pilares" de Vox en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.