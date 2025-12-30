Las figuras de calidad de aceite de la provincia de Jaén renuevan el patronato de la Fundación Certióleo

Integrantes del patronato de la Fundación Certióleo - FUNDACIÓN CERTIÓLEO

JAÉN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia Jaén --DOP Sierra de Cazorla, DOP Sierra Mágina y DOP Sierra de Segura-- junto a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén, han renovado la composición de la Fundación Certióleo, que tiene como objetivo promocionar la calidad de los aceites virgen extra (AOVE) de la provincia.

De esta forma, se ha renovado la presidencia del Patronato, que después de tres años ostentada por el presidente de la DOP Sierra Mágina, Salvador Contreras, ha pasado al presidente de la DOP Sierra de Cazorla, Vicente Gil, dentro de las rotaciones establecidas en la Fundación. Como vicepresidente ha sido nombrado José Gilabert, en representación de la IGP Aceite de Jaén.

Gil ha indicado que su trabajo será "continuista" y se centrará en velar por la promoción y "asegurar la calidad de los aceites de Oliva Virgen Extra de la provincia de Jaén, fruto del trabajo de nuestros agricultores", además de seguir fomentando las actuaciones conjuntas entre las cuatro figuras de calidad para "ofrecer al consumidor el mejor aceite".

La Fundación Certióleo Garantía Alimentaria actúa como órgano de control de las diferentes empresas inscritas en las figuras de calidad de la provincia de Jaén. Tiene actualmente 84 entidades certificadas entre almazaras y envasadoras de los distintos alcances, estando cuatro de ellas certificadas en dos alcances, es decir, una de las Denominaciones de Origen y la IGP.

Este año la Fundación ha renovado nuevamente su acreditación como entidad de certificación ante ENAC, y está inscrita en el Registro de Entidades de Inspección y Control de la Consejería de Agricultura.