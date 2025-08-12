Fijada para el 8 de octubre la manifestación en la capital jiennense en defensa de la Universidad de Jaén (UJA)

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén ha acordado fijar para el 8 de octubre la manifestación con la que se pretende mostrar en la capital jiennense una "gran movilización social" de respaldo a la UJA.

La plataforma ha indicado en un comunicado que a la hora de fijar la fecha se ha tenido en cuenta que "los estudiantes estén plenamente incorporados a los Campus de Jaén y Linares", y que se desarrollen todos los acontecimientos que van a tener lugar a lo largo del mes de septiembre, empezando por el acto de inauguración del curso académico.

También se espera que antes de octubre haya llegado el pronunciamiento del Consejo de Universidades estatal a la reclamación que ha anunciado el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, a la doble negativa de la Comisión de Reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (Accua), para la implantación del grado de Ingeniería Biomédica compartido con la Universidad de Granada.

Desde la plataforma se ha agradecido todos los apoyos recibidos en defensa de la UJA de cara a "afrontar un acto de rebeldía cívica constituyen nuestra fortaleza y un potencial imprescindible para reivindicar en el nombre de Jaén para hacernos valer de una vez por todas en el trato que se merece nuestra dignidad como provincia, tantas veces olvidada, y peor aún, denostada".

"Si hay una institución que merezca defensa con uñas y dientes si fuera necesario, esa es la Universidad de Jaén, aunque a veces no se entienda ni por quienes gestionan la cosa pública, en horas difíciles", dice el escrito de la UJA.

La plataforma defiende que la Universidad de Jaén es "la joya de la corona" por lo que existe "el deber de garantizar que su servicio e implicación van a ser referente indispensable para las futuras generaciones y motivo de esperanza para la vigorosa provincia a la que aspiramos".

Por último, subrayan que la plataforma "no tiene ninguna afinidad política" y ponen el acento en que solo les mueve "el compromiso serio y firme por la UJA y por Jaén, dos términos inseparablemente unidos".