La filial de redes de Endesa detecta en Andalucía un fraude eléctrico cada doce minutos

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha advertido este lunes de que ha detectado en Andalucía más de 35.700 fraudes en los diez primeros meses del año, lo que supone una media de un fraude eléctrico cada doce minutos. La energía recuperada asociada a estos robos de energía alcanzó los 281 millones de kWh, equivalente al consumo de más de 80.500 hogares. Estas cifras continúan con la tendencia alcista registrada en Andalucía en 2025, que cerró con más de 42.800 fraudes eléctricos detectados.

"En muchas ocasiones el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude", ha lamentado la empresa en una nota. Según su experiencia, en zonas especialmente golpeadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está "ligado" a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son seguidas "a menudo" por nuevas reconexiones que devuelven a la red a situaciones de "sobrecarga extrema" en cuestión de horas o días.

"El resultado es una situación de fraude reiterada que castiga especialmente a familias y negocios que cumplen con sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad", advierte Endesa. Los medios de la empresa distribuidora para solucionar las consecuencias del fraude son "limitados". El incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones de suministro es sólo una "solución temporal", ya que se genera "un efecto llamada: aumentan los enganches ilegales y la red vuelve a sobrecargarse". En algunas zonas, la potencia multiplica por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo ilegal satura la red.

El impacto del fraude eléctrico en la calidad del suministro eléctrico es "evidente", sostiene la compañía. En entornos con elevado nivel de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de forma excepcional frente a defectos o averías, actúan de forma reiterada por sobrecarga de consumo, pudiendo llegar a producirse picos de hasta quince fusibles fundidos al día, con los cortes del suministro eléctrico consiguientes. Estos cortes afectan a la totalidad de los clientes conectados a esa parte de la red, que en la mayor parte de los casos tienen su instalación y contrato de servicio legalizado.

La manipulación de instalaciones eléctricas supone además un "riesgo muy grave" para quien realiza el fraude, para los vecinos que comparten la misma infraestructura eléctrica manipulada y sin garantías de seguridad suficientes y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno. Los enganches ilegales pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones.

Esta "creciente vinculación" del fraude eléctrico con actividades delictivas no sólo agrava los riesgos para la red y para los vecinos, sino que también "se traduce en un incremento de la violencia que afrontan en su día a día los trabajadores que operan sobre el terreno". Las agresiones a técnicos de e-distribución y de las contratas que trabajan en campo han experimentado un "preocupante salto en apenas dos años". Las agresiones se han multiplicado por más de tres desde 2024. Además, la tendencia continúa en 2026: hasta octubre ya se había superado en cerca de un 20% el total de agresiones registrado durante todo 2025.

La conexión entre fraude eléctrico, criminalidad y violencia se hace especialmente visible en las plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas y naves industriales. Entre enero y octubre de este año e-distribución ha desmantelado en operativos en Andalucía en los que acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 861 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, que suman un volumen de energía defraudada de 56,5 millones de kWh, es decir, el 20% de la energía defraudada en Andalucía proviene de plantaciones de marihuana. Esto supone desmantelar, de media, cerca de tres plantaciones enganchadas a la red al día en Andalucía. Cada plantación consume en promedio la electricidad equivalente a 80 viviendas y, en algunas zonas, la concentración de este tipo de instalaciones satura la red provocando que el resto de vecinos se quede sin suministro.

Las cifras oficiales muestran la dimensión que ha alcanzado el cultivo ilegal de cannabis en España. El Informe Europeo sobre Drogas 2026 sitúa a España como el país que concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis de la UE, mientras que el Ministerio del Interior ha alertado de la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales que se han asentado en nuestro país para desarrollar esta actividad.

En este contexto, Endesa valora positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que añade un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y prevé penas de prisión cuando la defraudación de fluido eléctrico se cometa para abastecer instalaciones utilizadas para delitos de tráfico de drogas. No obstante, sigue existiendo un "vacío relevante": el resto de los fraudes eléctricos, aun cuando impliquen manipulación peligrosa de instalaciones, riesgo de incendios, cortes de suministro e impacto en la convivencia, o competencia desleal entre empresas, "sigue sin contar con una respuesta penal proporcional a los riesgos que genera". En países como Francia, Portugal, Italia y Alemania, en cambio, este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, incluso en su modalidad básica.

Al margen del ámbito penal, la respuesta frente al fraude eléctrico requiere actuar en "múltiples planos". Resultan esenciales la actual colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el uso de todas las herramientas e innovaciones tecnológicas disponibles --incluido el uso de Inteligencia Artificial-- y también la implicación ciudadana. En este último ámbito, las denuncias anónimas son una vía efectiva para detectar irregularidades en la red de distribución eléctrica y anticipar riesgos para la seguridad y la calidad del suministro de los vecinos.