La filial de redes de Endesa detecta en la provincia de Granada 13 fraudes eléctricos diarios

La filial de redes de Endesa detecta en la provincia de Granada trece fraudes eléctricos diarios - ENDESA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha detectado en la provincia de Granada más de 3.900 fraudes en los diez primeros meses del año, lo que supone una media de más de cerca de trece casos detectados al día. La energía recuperada asociada a estos robos de energía alcanzó los 42,4 millones de kWh, equivalente al consumo de más de 12.000 hogares.

Así lo ha dado a conocer la compañía Endesa en un comunicado, en el que señala que, a pesar de estos datos, en muchas ocasiones el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude eléctrico.

"La experiencia demuestra que, en zonas especialmente golpeadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son seguidas a menudo por nuevas reconexiones que devuelven a la red a situaciones de sobrecarga extrema en cuestión de horas o días", exponen.

Y detallan que el resultado es una situación de fraude reiterada que castiga especialmente a familias y negocios que cumplen con sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad. Los medios de la empresa distribuidora para solucionar las consecuencias del fraude son limitados.

El incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones de suministro es sólo una solución temporal, ya que, según señalan, se genera un efecto llamada: aumentan los enganches ilegales y la red vuelve a sobrecargarse. En algunas zonas, la potencia multiplica por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo ilegal satura la red.

El impacto del fraude eléctrico en la calidad del suministro eléctrico es evidente. En entornos con elevado nivel de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de forma excepcional en defectos o averías, actúan de forma reiterada por sobrecarga de consumo, y pueden llegar a producirse picos de hasta 15 fusibles fundidos al día, con los cortes del suministro eléctrico consiguientes. Estos cortes afectan a todos los clientes conectados a esa parte de la red.

La manipulación de instalaciones eléctricas supone un riesgo muy grave para quien realiza el fraude, para los vecinos que comparten la infraestructura eléctrica manipulada y sin garantías de seguridad suficientes y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno. Los enganches ilegales pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones.

La creciente vinculación del fraude eléctrico con actividades delictivas no solo agrava los riesgos para la red y para los vecinos, sino que también se traduce en un incremento de la violencia que afrontan en su día a día los trabajadores que operan sobre el terreno.

Así, las agresiones a técnicos de e-distribución y de las contratas que trabajan en campo han experimentado un preocupante salto en apenas dos años. Se han multiplicado por más de tres desde 2024, y, además, la tendencia continúa en 2026: hasta octubre ya se había superado en cerca de un 20% las agresiones registradas durante todo el año 2025.

DOS PLANTACIONES AL DÍA EN GRANADA

La conexión entre fraude eléctrico, criminalidad y violencia se hace especialmente visible en las plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas y naves industriales.

Entre enero y octubre de este año e-distribución ha desmantelado en operativos en Granada en los que acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 440 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, que suman un volumen de energía defraudada de 21,4 millones de kWh, es decir, el 50,5% de la energía defraudada en Granada proviene de plantaciones de marihuana. Esto supone desmantelar, de media, dos plantaciones enganchadas a la red al día en Granada.

Cada plantación consume en promedio la electricidad equivalente a 80 viviendas y, en algunas zonas, la concentración de este tipo de instalaciones satura la red provocando que el resto de vecinos se quede sin suministro.

Las cifras oficiales muestran la dimensión que ha alcanzado el cultivo ilegal de cannabis en España. El Informe Europeo sobre Drogas 2026 sitúa a España como el país que concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis de la UE, mientras que el Ministerio del Interior ha alertado de la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales que se han asentado en nuestro país para desarrollar esta actividad.

En este contexto, Endesa valora positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que añade un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y prevé penas de prisión cuando la defraudación de fluido eléctrico se cometa para abastecer instalaciones utilizadas para delitos de tráfico de drogas.

No obstante, la compañía señala que sigue existiendo un vacío relevante: el resto de los fraudes eléctricos, aun cuando impliquen manipulación peligrosa de instalaciones, riesgo de incendios, cortes de suministro e impacto en la convivencia, o competencia desleal entre empresas, sigue sin contar con una respuesta penal proporcional a los riesgos que genera. En países como Francia, Portugal, Italia o Alemania, en cambio, este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, incluso en su modalidad básica.