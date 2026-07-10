Finaliza en Córdoba el III Congreso AFE & APCE, centrado en innovación, talento y nuevos horizontes del sector MICE

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la clausura del III Congreso AFE & APCE. - AFE & APCE

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha clausurado este viernes el III Congreso AFE & APCE, un encuentro bienal que reúne a los principales profesionales del sector ferial, congresual y MICE de España y que, en esta ocasión, ha estado centrado en la innovación, el talento y los nuevos horizontes como claves del futuro del sector.

Según ha informado la organización del evento en una nota, a través de ponencias, mesas de debate y talleres, el encuentro ha puesto el foco en la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, el liderazgo, la sostenibilidad y la atracción del talento como pilares para impulsar la competitividad del sector.

La empresaria y experta en liderazgo Pilar Jericó ha defendido la necesidad de "avanzar hacia un modelo de liderazgo más humanista para responder a un entorno marcado por la incertidumbre, el cambio constante y la creciente implantación de la inteligencia artificial". En este contexto, ha sostenido que las organizaciones deben "situar a las personas en el centro de la toma de decisiones, generando espacios donde los equipos quieran aportar lo mejor de sí mismos".

Para ello, ha destacado la importancia de definir un propósito compartido, fomentar conversaciones valientes y favorecer el desarrollo del talento. Asimismo, ha reivindicado "un modelo de liderazgo 360, capaz de extender la cultura de la organización no solo a los equipos, sino también a clientes, proveedores y colaboradores, como palanca para impulsar la innovación y afrontar con éxito los desafíos del sector".

La inteligencia artificial (IA) ha sido otro de los grandes ejes del congreso. Jorge Valero, CIO de Grupo ST, ha explicado que esta tecnología "representa una auténtica revolución en la forma de trabajar y una oportunidad para reforzar la competitividad de cualquier industria, también la del sector MICE".

Así, ha defendido que la IA debe entenderse como una herramienta al servicio de las personas, orientada a automatizar tareas repetitivas y de escaso valor añadido para que los profesionales puedan dedicar más tiempo a aquellas funciones donde el criterio, la creatividad y las relaciones humanas resultan diferenciales. Además, ha presentado el potencial de los agentes de inteligencia artificial como asistentes capaces de mejorar la productividad y transformar la manera de trabajar de los equipos.

TALENTO JOVEN

La captación y retención del talento joven ha centrado otra de las reflexiones del congreso de la mano de Albert García, Sales Strategy & Enablement Manager de mci group. El experto ha advertido de que uno de los principales retos de la industria pasa por mejorar su capacidad para conectar y atraer a las nuevas generaciones de profesionales con talento, que en muchas ocasiones perciben el sector como "poco innovador o incluso inmovilista".

A su juicio, resulta necesario reforzar la imagen del MICE como un ámbito dinámico, creativo y tecnológico, capaz de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional. Asimismo, ha defendido la incorporación de nuevos perfiles como una oportunidad para impulsar la innovación, la diferenciación y la transformación del sector.

OPORTUNIDADES

Por otro lado, Fernando Trias de Bes ha sido el encargado de poner el colofón a la jornada con la conferencia de clausura 'Congresos y Ferias: oportunidades de negocio en tiempos inciertos'. "Encontrar oportunidades en este contexto de incertidumbre económica y transformación empresarial pasa por tres factores", ha asegurado.

Así, el primero sería el "geográfico", pues, "a pesar de toda la incertidumbre que hay geopolítica, es un momento de la historia en la cual todos los territorios del mundo están dispuestos a colaborar con otros territorios y países. Hay una diversificación en el comercio internacional enorme".

En segundo lugar ha destacado la importancia de "abrirse totalmente a otros sectores de actividad", ya que "cada vez más" se está viendo "que los sectores, tales como los conocíamos, no eran sectores estancos". Y, finalmente, se ha referido a las alianzas, señalando que "España es un país donde predomina muchísimo la pyme y hay que empezar a generar alianzas con otras organizaciones y, a partir de aquí, generar nuevas propuestas de valor", ha apostillado Trias de Bes.