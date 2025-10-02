Finaliza la reforma integral de la calle Luis Ponce de León de Córdoba tras contar con casi 500.000 euros

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este jueves sobre la finalización de los trabajos de reforma integral en la calle Luis Ponce de León, que ha contado con casi 500.000 euros, tras las distintas demandas ciudadanas.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha destacado que "esta obra forma parte del paquete de obras que se presentaron al principio de este año, con una inversión total, entre todas las obras, que supera los tres millones de euros, que cumpliendo lo previsto, cuando se va acercando el final del año, según el plazo de duración de cada obra, las vamos terminando".

Mientras, el concejal ha recordado que "se intentó reformar en el año 2020, pero cuando se iba a firmar el contrato, la empresa decidió no iniciar la obra, y hubo que volver otra vez a hacer los números", a la vez que "algunas mejoras que no estaban contempladas en el proyecto inicial".

Además, ha comentado que era "una calle muy degradada, tanto a nivel de calzada como de acerado", de modo que "ya tenía hasta problemas de movilidad", por lo que "se ha hecho una actuación integral", con la colaboración también de Emacsa, para "mejorar la red de saneamiento"; se han generado más de 50 plazas de aparcamiento, parte de ellas para personas con movilidad reducida, y se han plantado 30 árboles, además de incluir nuevas luminarias LED, más eficientes.

Por otra parte, el alcalde ha valorado que las obras del plan asfalto están en torno al 75% y lo restante se va a acabar en este mes, "según los plazos previstos", ha aseverado, para agregar que "ahora toca afrontar nuevos retos también, que tienen que ver con los parques infantiles, donde ya hay presupuesto y el proyecto diseñado", con colaboración de la Diputación, "que ha concedido fondos para el arreglo de los parques", ha elogiado, entre otros aspectos, unido al retode mejorar la iluminación, con "unas 5.000 luminarias que se van a cambiar a través de fondos que ha concedido del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)".