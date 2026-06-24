Firmado en Jaén el preacuerdo para el convenio provincial de hostelería con subida anual del 3% hasta 2028

Participantes en la firma del preacuerdo - UGT-CCOO

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos FeSMC UGT Jaén y CCOO Servicios han alcanzado un preacuerdo con las patronales del sector --HosturJaén y TurJaén-- para la firma definitiva del convenio de hostelería de Jaén y su provincia. El preacuerdo firmado contempla una vigencia de tres años y establece un incremento salarial del tres por ciento anual para los ejercicios de 2026, 2027 y 2028.

Según han informado ambas organizaciones sindicales en un comunicado conjunto, la subida salarial pactada para el año 2026 será del tres por ciento y se aplicará sobre el salario base. Por su parte, los incrementos para los años 2027 y 2028, también del tres por ciento para cada ejercicio, se aplicarán sobre todos los conceptos salariales.

Los sindicatos han señalado que este acuerdo asegura un "equilibrio salarial" que, no obstante, les habría gustado "mejorar aún más". La parte sindical ha calificado la negociación de "larga y dura".

No obstante, las partes han logrado alcanzar un consenso con el objetivo de estabilizar el convenio y evitar la pérdida de derechos adquiridos, en un ejercicio de responsabilidad con la situación del sector, las condiciones laborales, la conciliación y los salarios.

Entre las mejoras y medidas defendidas por FeSMC UGT Jaén y CCOO Servicios que se han incorporado al preacuerdo destaca la creación de una licencia de 15 días de permiso sin sueldo para aquellos casos en los que la situación y el cuidado de familiares agote cualquier otra licencia ya reflejada en el convenio.

Asimismo, el texto incluye la creación de una nueva categoría profesional específica para las repartidoras y repartidores de comida a domicilio, un colectivo que hasta ahora no contaba con esta regulación en el marco del convenio provincial.

Por otro lado, el preacuerdo impulsa la comisión de seguimiento del convenio y la creación de una mesa de trabajo. Este órgano se reunirá al menos dos veces al año con el doble objetivo de evaluar la situación del sector y activar los protocolos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo pactado, así como buscar fórmulas de desarrollo y evolución para una actividad que consideran "básica" en el turismo y la gastronomía de la provincia.

Tras la firma, los dos sindicatos han manifestado recibir este preacuerdo con "optimismo" ante la actual coyuntura social, económica y laboral. Las organizaciones sindicales confían en que las medidas pactadas mejorarán la calidad de vida personal y la situación económica de las plantillas, y esperan que la patronal cumpla "escrupulosamente" con los compromisos adquiridos para equilibrar los intereses de todas las partes firmantes.