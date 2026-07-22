Firmado el preacuerdo del convenio de hostelería en Granada, que afecta a 27.000 trabajadores

Archivo - Una terraza de un bar. Archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han firmado el preacuerdo del convenio Colectivo de Hostelería de Granada, que beneficia de manera directa a más de 27.000 profesionales del sector en toda la provincia granadina.

La representación sindical ha ratificado una vigencia de tres años, comprendida entre 2026 y 2028, estableciendo incrementos salariales directos.

En ese sentido, se ha acordado con la patronal una subida salarial del 10,5 por ciento durante los próximos tres años: del 3,7 por ciento para 2026 con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Asimismo, el acuerdo contempla un incremento del 3,4 por ciento para los ejercicios 2027 y 2028 que sumará a las tablas del año anterior.

El secretario general de CCOO Servicios Granada, Roberto Ariza, destaca la inclusión de una cláusula de garantía salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo y explica que el preacuerdo corrige la excesiva contratación a tiempo parcial y garantiza el poder adquisitivo de la plantilla.

"Si al final de la vigencia del convenio la desviación del IPC fuese superior al 10,5 por ciento, se revisará esa diferencia con un máximo de un punto y se consolidará para las tablas del año siguiente", ha explicitado.

Además, el acuerdo introduce avances para corregir problemáticas estructurales del sector, entre las que destaca el uso excesivo de la contratación a tiempo parcial mediante un mecanismo de consolidación de horas complementarias para contratos de pocas horas semanales.

Concretamente, aquellos empleados con contratos de menos de 4 horas semanales, en las jornadas que excedan del 15 por ciento de su tiempo contratado, se consolidará el 75 por ciento de esas horas en un periodo de cálculo de 24 meses. Igualmente en los contratos de 4 a 6 horas se consolida el 50 por ciento de las mismas.

El responsable de CCOO Servicios Granada, ha destacado también el acceso a la jubilación parcial anticipada que será, en virtud a este nuevo preacuerdo, una petición directa por parte del trabajador que cumpla los requisitos legales establecidos.

Ariza ha destacado, también, las mejoras logradas en el colectivo de camareras de pisos mediante el avance en prevención de riesgos laborales.

El texto ha dotado de mayor capacidad a la representación legal para acometer evaluaciones de carga y ha establecido una comisión de seguimiento específica, en el seno de la comisión mixta, para profundizar en materia preventiva dentro del sector.

Alberto Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Granada, ha valorado el preacuerdo, destacando que "consolida un avance fundamental en derechos laborales y poder adquisitivo para un sector clave de la economía provincial".

"Hemos demostrado, apunta el ugetista, que desde una negociación colectiva exigente e inconformista es posible ganar salario y estabilidad sin comprometer el crecimiento económico local", ha dicho, recordando que el sector de la hostelería "da empleo directo a miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Granada, en más 3.500 empresas y establecimientos".

Tradicionalmente, recuerda el ugetista, el sector de la hostelería ha registrado tasas de temporalidad y parcialidad superiores a la media, de ahí "la urgencia de dotarlo de condiciones dignas para fijar empleo de calidad", así como actualizar periódicamente las condiciones sociolaborales y salariales de este colectivo de trabajadores", concluye.