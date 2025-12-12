La fiscal superior de Andalucía llama a "respetar las resoluciones judiciales" tras la condena a García Ortiz

Archivo - Álvaro García Ortiz atendiendo a los medios con motivo de la toma de posesión de Concepción Rodríguez Cabezas como nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Granada. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha reclamado "respeto" a las resoluciones judiciales y "más cuando vienen de un Tribunal Supremo", en relación a la condena al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y ha confiado en "una nueva etapa" en la que "vuelva la normalidad a la institución".

En declaraciones a los periodistas durante un encuentro motivado por el cierre del año, Ana Tárrago ha reconocido el "periodo de intranquilidad" que ha atravesado el Ministerio Fiscal a cuenta de todo lo que ha "rodeado" a la figura del fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, considera "muy negativo" que se hagan "críticas que no son constructivas" contra la Administración de Justicia y cuando "no se respetan las decisiones judiciales en un Estado de Derecho con separación de poderes, que es lo que realmente fortalece nuestra democracia", advierte.

A pesar de este "ruido mediático ha garantizado que los fiscales han seguido "trabajando con total normalidad", sujetándose a los principios que les inspiran: "la legalidad, la imparcialidad, la unidad de actuación, la dependencia jerárquica" y la "defensa de los derechos de los ciudadanos".

Ha confiado además en que tras la toma de posesión de la nueva fiscal general del estado, Teresa Peramato, se abrirá "una nueva etapa" en la que vuelva "la normalidad a la institución".