La Fiscalía andaluza cifra en 35 las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes

Archivo - La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. Archivo. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Andalucía ha cifrado en 35 las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes entre los días 30 y 31 de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

El dato ya lo deslizó este pasado lunes por la noche la fiscal superior andaluza, Ana Tárrago, durante el acto de apertura del año judicial celebrado en la Real Chancillería de Granada. Allí, Tárrago se refirió a la vulnerabilidad del colectivo de niñas menores migrantes en Ceuta, sobre el que la Fiscalía tiene centrados sus esfuerzos para garantizar su protección.

Hasta el 27 de agosto la Fiscalía andaluza tenía contabilizadas 16 agresiones sexuales denunciadas en la Ciudad Autónoma y el 31 de agosto la cifra ya había subido hasta las 23. En la actualidad, el dato se sitúa ya en 35 agresiones sexuales desde que se produjera la entrada masiva de migrantes hace 47 días.

Durante el acto de apertura del año judicial Ana Tárrago dirigió las primeras palabras de su discurso a Ceuta ante la situación "tan difícil, compleja e insostenible que están viviendo y afrontando, desde hace mes y medio". Lamentó que un año más, "pero este verano de manera insostenible", atraviese una situación que hace "imprescindible" a su juicio una "intervención contundente del Estado y de los organismos internacionales por las limitadas capacidades de acogida de la Ciudad Autónoma".

Una "dura realidad" que comprobó el pasado 27 de agosto en la visita que hizo junto a la Fiscal General del Estado y en la que mantuvo reuniones con el presidente de la Ciudad Autónoma, el delgado del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la visita a una nave improvisada con 300 niñas menores de edad. Sobre este "colectivo vulnerable" la Fiscalía de Ceuta está desplegando sus esfuerzos para su protección.

Ana Tárrago quiso transmitir su reconocimiento al equipo de fiscales que está desarrollando su labor para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales en la Ciudad Autónoma.

Desde el día 31 de julio ya Tárrago propuso la creación de tres refuerzos de fiscales y tres de funcionarios, fecha desde la que ha mantenido permanente contacto, coordinación, y apoyo en el trabajo de estos fiscales en la Ciudad Autónoma.