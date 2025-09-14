La Fiscalía andaluza detecta un notable descenso de los delitos cometidos por menores de 14 en el último año

Archivo - La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, presentando la Memoría de 2024 de la Fiscalía en la comisión de Justicia del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

Los delitos sexuales y de violencia de género caen entre los menores de 18 años

GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Andalucía ha detectado un notable descenso de los delitos cometidos por menores de 14 años en el último año y, en su mayoría, han sido infracciones "más bien leves", lo que supone volver a "la situación de normalidad" anterior al 2023.

Así lo expone la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en la memoria anual de su departamento correspondiente a 2024, donde precisa que en el último año se han incoado 828 diligencias con menores de 14 años frente a las 4.592 del año anterior, un "descenso de especial importancia" en este colectivo que debido a su corta edad es inimputable.

Expone Tárrago en la memoria, consultada por Europa Press, que en líneas generales los menores de 14 años no cometen delitos graves, sino más bien menos graves y leves. Junto a ello --y dado que la justicia no puede actuar con estos menores porque están exentos de responsabilidad penal-- ha recalcado la importancia de que la Junta implante en las distintas provincias programas específicos que den respuesta a la actividad delictiva que cometen.

En general, las principales infracciones que cometen los menores de 18 años en Andalucía son delitos de lesiones, con 2.248 expedientes incoados el año pasado, especialmente en Sevilla y Málaga. Le siguen los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (con 2.190 expedientes), sobre todo hurtos y robos con violencia. También, los delitos contra las personas.

HOMICIDIOS Y DELITOS SEXUALES

Dentro de este último apartado se encuentran los homicidios; el año pasado hubo 24 crímenes perpetrados por menores en la comunidad andaluza y sólo en la provincia de Málaga se registraron siete, según los datos que arroja la memoria de la Fiscalía Superior.

Especialmente han caído en el último año los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores de 18. Concretamente en 2024 se abrieron 244 expedientes --frente a los 404 del año anterior--, de los cuales destacan los 206 por delito de agresión sexual y 38 por delito de abuso sexual; a la cabeza se encuentran Sevilla y Almería.

La Fiscalía alude en este punto al uso de las nuevas tecnologías y, como factores de esos "brotes criminógenos", al consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de Internet y de material pornográfico, así como ciertas alteraciones mentales de los menores.

En materia de violencia doméstica, se han incoado 1.059 expedientes de reforma en 2024, frente a los 1.012 del año anterior, lo que supone un leve ascenso. Son los hechos delictivos que provocan más detenciones durante las guardias y en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas cautelares, principalmente la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.

Respecto a la violencia de género, se han incoado 45 expedientes de reforma frente a los 120 del año anterior, lo que supone un importante descenso superior a la mitad de los incoados en 2023.

A juicio de la fiscal superior andaluza, la lucha contra este tipo delito ha de tener en cuenta fundamentalmente el factor educativo, tanto en el seno de la Fiscalía como en el sistema educativo "vía de una educación en valores, como el respeto mutuo y la empatía".

También se ha producido en 2024 un "descenso considerable" de la violencia y el acoso en las aulas y la gran mayoría de los expedientes derivados de estos comportamientos se han resuelto con soluciones extrajudiciales.