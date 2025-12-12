La Fiscalía andaluza, pendiente de informes en la investigación sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. - EUROPA PRESS

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado este viernes que la investigación abierta por el Ministerio Fiscal sobre posibles fallos en los cribados de cáncer de mama en la comunidad andaluza está pendiente de que se reciban distintos informes solicitados al respecto.

A preguntas de los periodistas en Granada, Tárrago ha explicado que, entre otras diligencias, se ha pedido información a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que lo derive al organismo o la dirección general de la que dependen los hechos denunciados a fin de avanzar en las diligencias abiertas.

Ana Tárrago ha recordado que esta investigación depende de la Fiscalía andaluza al haber aforados entre los denunciados, una vez que la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia presentada por la Asociación Amama por la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Ello, una vez que se confirmó la integridad de los datos por parte del fiscal delegado de delitos informáticos, según ha precisado Tárrago durante un encuentro con los medios con motivo del cierre del año.

Las denuncias presentadas sobre estos hechos han sido de la Asociación Del Defensor del Paciente, que ha ido ampliado con varios casos particulares de afectadas, por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que actuara contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones" al entender que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos".

Izquierda Unida formalizaba su denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía considerando como "implicados" a varios exconsejeros de Salud de la Junta.

En el caso de Adelante Andalucía, reclama la investigación de unos hechos que enmarca en "una conducta indiciariamente constitutiva" de varios delitos y se dirige contra la anterior consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández y su antecesora; entre otros cargos.