La Fiscalía apunta a "cierta estabilidad" en los procedimientos penales incoados tras el cierre de 2024

La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha indicado que el ejercicio 2024 cerró con "cierta estabilidad en los procedimientos incoados y tramitados en relación al año anterior", según apunta en su memoria del ejercicio 2024, consultada por Europa Press, en el apartado de evolución de procesos penales.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha destacado en cualquier caso que "sigue siendo muy elevado el número de litigios en la comunidad para los recursos materiales y de personal" con los que cuenta el sistema "para que sea eficaz en su respuesta al ciudadano".

También ha recordado que las medidas extrajudiciales de conformidad y mediación son "herramientas necesarias para agilizar la Justicia" y ha apuntado a los Puntos de Mediación Penal que puso en marcha la Consejería de Justicia para "evitar los juicios y los recursos" que conllevan.

Desde la Fiscalía Superior de Andalucía se ha reseñado en cualquier caso que la suma de los procedimientos de diligencias urgentes, abreviados, sumarios, jurados y juicios leves, los asuntos que derivan hacia actuaciones penales, ha aumentado un "ocho por ciento" en relación con el ejercicio anterior.

Se ha precisado además que la memoria relativa al ejercicio de 2024 ha presentado "diferencias" en los datos planteados sobre diligencias previas en las provincias de Málaga y Sevilla por la implantanción del programa informático @driano "por la falta de interacción de los procedimientos registrados en los juzgados", según han apuntado que refleja la memoria, que recoge oficialmente un total de 340.478 diligencias previas en el conjunto de la comunidad autónoma.

La memoria reconoce "algunos incrementos y descensos aparentemente significativos". Las diligencias urgentes, conocidas como juicios rápidos, han aumentado un 4,4 por ciento sobre un total de 33.207. En los procedimientos abreviados también se muestra un aumento del 8,3 por ciento sobre 37.180 procedimientos.

Los sumarios abiertos reflejan por su parte un descenso del 2,8 por ciento con 572 causas. Son 17 procedimientos menos. Los juicios con jurado celebrados pasan de los 103 de 2023 a los 125 de 2024.

Los delitos leves, sin embargo, se han elevado en torno a un 15 por ciento con 29.971 juicios. Las diligencias de investigación han caído un 9,8 por ciento con 3.636 causas abiertas. Las calificaciones alcanzan la cifra de 91.273 con un aumento del 50 por ciento.