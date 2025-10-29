La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE y Hacemos Córdoba por la campaña de Vox 'La mujer nace o se hace'

Archivo - Ediles del PSOE y Hacemos Córdoba al presentar la denuncia ante la Fiscalía contra la campaña 'La mujer nace o se hace', junto a representantes de distintos colectivos. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta en marzo de este año por el PSOE y Hacemos Córdoba contra la campaña 'La mujer nace o se hace', promovida por la Asociación Católica de Propagandistas, por la supuesta comisión de delitos de odio y vulneración de derechos fundamentales al colectivo trans. A la denuncia se sumaron los colectivos Arco Iris, Libérate y Lgtbhi, así como el pub Glam.

Según recoge la diligencia de ordenación, desde el Ministerio Público se ha dictado decreto de conclusión y su consiguiente archivo haciéndole constar que contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho a presentar nueva denuncia por estos hechos ante los órganos judiciales. La Fiscalía de madrid recibió esta denuncia desde Córdoba, porque en la capital madrileña tiene la sede la asociación denunciada.

En concreto, Hurtado señaló que "el Ayuntamiento debería haber reaccionado de oficio para impedir la difusión de mensajes discriminatorios en espacios públicos", porque "el uso de marquesinas para lanzar ataques contra el colectivo trans no es libertad de expresión, es odio, y el Consistorio no puede ampararlo bajo una concesión administrativa", denunció.

Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz aseguró que "el movimiento asociativo está más unido y fuerte que nunca", a la vez que advirtió de que "la sociedad cordobesa no va a permitir pasos atrás en la defensa de la igualdad", y subrayó que "el PSOE seguirá llevando estas denuncias a todas las instancias necesarias para evitar que se normalicen ataques contra colectivos vulnerables".

Por parte de Hacemos Córdoba, el concejal José Carlos Ruiz reprochó que el alcalde, José María Bellido, "vuelve a ponerse de perfil ante una campaña de odio que ataca directamente a un colectivo castigado, perseguido y criminalizado", al tiempo que manifestó que "mientras al alcalde se le llena la boca hablando de una Córdoba libre de Lgtbifobia, permite que en sus calles siga una publicidad que estigmatiza y pone en el punto de mira al colectivo trans".