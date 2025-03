La Fiscalía de Córdoba traslada a la de Madrid la denuncia de PSOE y Hacemos por la campaña 'La mujer nace o se hace'

CÓRDOBA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba ha librado un oficio a su homóloga en Madrid con la denuncia de los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital contra la campaña 'La mujer nace o se hace', promovida por la Asociación Católica de Propagandistas, por la supuesta comisión de delitos de odio y vulneración de derechos fundamentales al colectivo trans. A la denuncia se sumaron los colectivos Arco Iris, Libérate y Lgtbhi, así como el pub Glam, "en un claro mensaje de unidad frente a la intolerancia".

En su escrito, el Ministerio Público cordobés traslada que la Fiscalía de Madrid "continúe con la tramitación de las actuaciones en relación a los hechos" que se recogen en la denuncia contra la asociación, que tiene su domicilio social en la capital madrileña, de ahí que considere que se valoren allí los hechos.

En concreto, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba estuvieron presentes por parte del PSOE su portavoz municipal, Antonio Hurtado, y los concejales Carmen González, Alicia Moya, Ángel Ortiz y Joaquín Dobladez, quienes mostraron su "compromiso con la defensa de los derechos Lgtbi+ y la lucha contra los discursos de odio".

En declaraciones a los periodistas, Hurtado manifestó que no van a "admitir que se vulneren los derechos de ningún colectivo, ni que seamos cómplices por omisión". Así, señaló que "el Ayuntamiento debería haber reaccionado de oficio para impedir la difusión de mensajes discriminatorios en espacios públicos", porque "el uso de marquesinas para lanzar ataques contra el colectivo trans no es libertad de expresión, es odio, y el Consistorio no puede ampararlo bajo una concesión administrativa", denunció.

Además, reiteró la propuesta socialista de crear un Observatorio contra la Discriminación, "un espacio donde se vele por la seguridad, la convivencia y el respeto a los derechos de todas las personas".

Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz aseguró que "el movimiento asociativo está más unido y fuerte que nunca, como lo demuestra la convocatoria de hoy", y advirtió de que "la sociedad cordobesa no va a permitir pasos atrás en la defensa de la igualdad".

"La reacción de la ciudadanía y de los colectivos Lgtbi demuestra que no estamos solos en esta lucha, que hay un rechazo claro a estos intentos de imponer discursos de odio y retroceso", dijo, para remarcar que "Córdoba es una ciudad diversa y tolerante, y quienes pretenden imponer su moral excluyente no nos van a hacer retroceder". Ortiz también subrayó que "el PSOE seguirá llevando estas denuncias a todas las instancias necesarias para evitar que se normalicen ataques contra colectivos vulnerables".

"CAMPAÑA DE ODIO"

Por parte de Hacemos Córdoba, el concejal José Carlos Ruiz reprochó que el alcalde, José María Bellido, "vuelve a ponerse de perfil ante una campaña de odio que ataca directamente a un colectivo castigado, perseguido y criminalizado". Ruiz manifestó que "mientras al alcalde se le llena la boca hablando de una Córdoba libre de Lgtbifobia, permite que en sus calles siga una publicidad que estigmatiza y pone en el punto de mira al colectivo trans".

Junto a la concejal de su grupo Irene Ruiz, recordó que "la denuncia presentada se suma a la interpuesta por la asociación Todes Transformando, que ya acudió al juzgado de guardia ante la inacción municipal".

Igualmente, el concejal destacó "la necesidad de que Córdoba avance hacia una ciudad libre de transfobia" y ha valorado "la unidad mostrada por los colectivos Lgtbi", que han acompañado la denuncia. "Esta campaña no representa a Córdoba ni a su ciudadanía, que es diversa, abierta y defensora de los derechos humanos", señaló.