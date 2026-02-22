La Fiscalía le pide más de cinco años de cárcel por disparar a un hombre en un parque de Motril (Granada)

Archivo - Comisaría de Policía Nacional en Motril. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de cinco años y tres meses de prisión, y otros seis años de libertad vigilada, para un individuo acusado de disparar a un hombre con el que mantuvo una discusión en un parque de Motril.

La víctima logró salvar la vida refugiándose en la biblioteca municipal y el presunto autor de los disparos, de 31 años, fue detenido ese mismo día en su domicilio.

Está previsto que sea juzgado el próximo mes de marzo en la Audiencia Provincial de Granada acusado de un delito de tentativa de homicidio, otro de tenencia ilícita de armas y por un delito leve de malos tratos.

El intento de homicidio se produjo el pasado 25 de agosto de 2022 en el Parque de Los Telares de Motril. Eran sobre las cuatro y media de la tarde cuando el investigado inició una discusión con la víctima debido a que éste le había recriminado que estuviera "molestando e insultando" a varias menores que se encontraban allí.

El acusado reaccionó propinándole un puñetazo que generó una pelea entre ambos, si bien se fue del lugar gritando "ahora te vas a enterar". Regresó varios minutos después portando un arma corta y apuntando presuntamente con ella a la víctima mientras le decía "te voy a matar", tras lo que comenzó a disparar.

Efectuó supuestamente tres disparos cuando el otro hombre estaba a unos diez metros de distancia. Las balas no le alcanzaron porque huyó a la carrera y en zig zag para refugiarse en la Biblioteca Municipal. No obstante, uno de los disparos impactó a escasos centímetros de él, en el tronco de una palmera que usó para refugiarse en la huída, según se detalla en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

El presunto agresor huyó y varios minutos después agentes de Policía Nacional lo localizaron en el domicilio donde vivía con su madre. Fue ella quien entregó voluntariamente a la policía el arma, cuya licencia estaba a nombre de su hermano. Fue detenido ese mismo día y se encuentra en libertad provisional tras abonar una fianza de 4.000 euros en un caso que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 4 de Motril.

Este hombre está diagnosticado de un episodio depresivo moderado, así como de un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Desde el punto de vista médico forense, se considera que en el momento de los hechos podría haber existido un déficit de control impulsos, y por tanto, una alteración parcial de las capacidades volitivas.

La Fiscalía considera por tanto que concurre la eximente incompleta de anomalía por alteración psíquica, pero también la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Solicita que por el delito de homicidio en grado de tentativa sea condenado a cuatro años de prisión y a la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros de la víctima durante cinco años.

A ello suma seis años de libertad vigilada con obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico para quitarse de la bebida. Por el delito de tenencia ilícita de armas, la Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel y por el delito leve de malos tratos, una multa de 540 euros.