Fiscalía pide doce años de cárcel para un acusado de agresión sexual, amenazas y maltrato a su pareja en Córdoba

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CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba solicita una pena total de más de doce años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente, amenazar y maltratar a la que era su pareja, hechos por los que será juzgado próximamente en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos constitutivos de delito se desencadenaron tras una discusión entre el procesado y la víctima, a la que inmovilizó y agredió sexualmente. Por todo ello, la acusación pública considera al procesado autor de los delitos agresión sexual, amenazas y malos tratos en el ámbito familiar.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía reclama diez años de prisión por el delito de agresión sexual y libertad vigilada por un periodo de siete años tras su salida de prisión, así como la inhabilitación para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular con menores durante 16 años. Asimismo, pide por este delito una orden de alejamiento de 100 metros y la prohibición de comunicación con la víctima por un periodo de 16 años.

Por el delito de amenazas, el Ministerio Fiscal pide 18 meses de prisión y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante tres años. Finalmente, por el delito de malos tratos en el ámbito familiar, el escrito de acusación formula una petición de ocho meses de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años, y otros dos años de prohibición de aproximación a menos de 100 metros y comunicación con la víctima.