Fiscalía pide en Jaén ocho años y medio de cárcel para un profesor acusado de abusar de dos alumnos menores

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JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén pide penas que suman ocho años y medio de prisión para un hombre que ejercía como profesor en un IES de Úbeda (Jaén) por delitos presuntamente cometidos contra dos alumnos menores de edad en los años 2022 y 2023. Por estos hechos, el profesor fue detenido en abril de 2023 y quedó en libertad en calidad de investigado.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos se estructuran en dos episodios diferenciados que afectaron a dos estudiantes del centro educativo que en el momento de los hechos tenían 16 y 17 años, respectivamente.

El primero de los casos se remonta a mayo de 2022. El acusado, aprovechando sus funciones como profesor de guardia, comenzó presuntamente a ganarse la confianza de un alumno de 16 años interesándose por sus trabajos y proponiéndole acudir al taller de cerámica durante los recreos. Posteriormente, planteó trasladar estos encuentros a las tardes, cuando había menor afluencia de personas en el instituto.

De acuerdo con el relato del fiscal, en una de estas sesiones el procesado realizó tocamientos al menor y, bajo el pretexto de que le ayudara a sacar el teléfono móvil del pantalón, le obligó a mantener contacto físico.

Tras ello, presuntamente lo condujo a su domicilio particular con la excusa de limpiarse una mancha en la ropa. Una vez en la vivienda, el acusado presuntamente agredió sexualmente al menor. Pocos días después, el docente volvió a llevar al joven a su domicilio, donde consumó otra agresión sexual.

El segundo de los episodios recogidos en el escrito fiscal tuvo lugar el 21 de abril de 2023. En esta ocasión, el acusado se encontraba en un aula con varios alumnos realizando tareas de lijado y pintura.

Una vez que el resto de los estudiantes abandonaron la clase, el procesado se quedó a solas con un alumno de 17 años . Aprovechando la privacidad y su condición de docente, el acusado presuntamente introdujo la mano por dentro de la ropa interior del menor, deteniéndose únicamente cuando la víctima le dio un empujón para apartarle. El menor huyó del aula y relató de inmediato lo sucedido a su tutor.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera al acusado autor de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal y agravado por prevalimiento --bajo la legislación vigente en mayo de 2022-- en relación con el primer menor, por el que solicita una pena de seis años de prisión.

Asimismo, le imputa un delito de agresión sexual --conforme a la reforma de la Ley Orgánica 10/2022-- respecto al segundo alumno, por el que reclama dos años y seis meses de cárcel.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas, de sus domicilios o centros de estudio, así como la prohibición de comunicarse con ellos por periodos de ocho y cinco años superiores a la duración de las condenas de prisión.

También interesa la imposición de medidas de libertad vigilada por un periodo de seis años para cada delito, que incluirán la obligación de participar en programas formativos de educación sexual, y la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular con menores por un tiempo superior a diez años tras las penas de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice a las víctimas con un total de 15.000 euros --10.000 euros para el primer menor y 5.000 euros para el segundo-- por los daños y perjuicios morales ocasionados.

Finalmente, de cara a la celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha solicitado que las sesiones se celebren a puerta cerrada con el objetivo de garantizar la protección de la intimidad y evitar perjuicios a las víctimas menores de edad.

El juicio se ha fijado para este martes, 6 de octubre, en la sala de vista de la Audiencia de Jaén.