La Fiscalía rebaja a once años de cárcel su petición de pena para el supuesto homicida de su hermano en Granada

GRANADA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado a once años su petición de cárcel para el hombre acusado de acabar con la vida de su hermano en junio de 2020 asestándole una puñalada a raíz de una discusión en la vivienda que ambos compartían en La Zubia, en el área metropolitana de Granada, en el marco del juicio que se sigue contra él desde el pasado lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con un jurado popular, que se ha retirado a deliberar en la mañana de este jueves.

Según ha conocido Europa Press en fuentes del caso, las partes presentaban sus conclusiones definitivas este pasado miércoles, variando la Fiscalía su petición de pena por la presunta comisión de un delito de homicidio desde 14 años de prisión que solicitaba inicialmente a once, al considerar las circunstancias atenuantes de estar bajo los efectos del alcohol y de confesión espontánea ante la Guardia Civil, en el marco de un acuerdo con la defensa del acusado, que pedía inicialmente la libre absolución. La acusación particular sigue considerando los hechos como un supuesto asesinato al observar alevosía.

En la mañana de este jueves, el jurado popular ha recibido el objeto del veredicto, y se ha retirado a deliberar sobre las 10,00 horas, han precisado estas mismas fuentes. Las discusiones entre el acusado y su hermano eran "frecuentes", sin embargo el 23 de junio de 2020 el desenlace acabó en tragedia, según se desprende de las conclusiones provisionales que reflejó la Fiscalía.

Sobre las 21,00 horas, ambos iniciaron una nueva discusión en el domicilio por causas que no han trascendido y en el transcurso de la misma el acusado apuñaló a su hermano con un cuchillo de 34 centímetros que le penetró la cavidad torácica, seccionando la cuarta costilla, parte del pulmón izquierdo y perforando el corazón, lo que le causó la muerte.

El fallecido dejó dos hijos, los cuales reclaman la indemnización que les corresponda en derecho por lo ocurrido, según agrega el Ministerio Público en su escrito de acusación.

El pasado lunes, en su declaración ante el tribunal de la Sección Primera, el acusado reconoció que mató a su hermano y explicó que lo hizo porque se asustó cuando su víctima "echó mano" de un bastón-estoque, y que ambos estaban en un mal momento, bebiendo mucho, sin trabajo, y viviendo en la citada casa como "ocupas".

El procesado señaló que el cuchillo que usó estaba en la habitación de su hermano, que le habría gritado antes de empezar la discusión, habiéndole él pegado la puñalada en el pasillo de la parte superior de la vivienda, según su versión, en la mantuvo que su víctima estaba de pie cuando fue atacado. "Cuando dos personas se hablan de cara a cara se ve", especificó al final de la sesión, en respuesta a una de las preguntas que le han formulado los jurados.

Tras pegarle la puñalada que reconoció, el procesado señaló que no recordaba nada, y que había bebido mucho, y "estaba" que se "caía" tras los hechos, por lo que debió de recibir asistencia.

También afirmó que no recordaba cómo empezó la discusión y que se arrepiente "muchísimo" del desenlace. "Me he quedado solo" en tanto solamente "nos teníamos el uno al otro", mantuvo tras explicar al fiscal que vivían en las condiciones descritas desde 2017, que él estaba "parado", y su hermano cobraba una pensión de unos 500 euros por una discapacidad que no le impedía caminar, y que se solía gastar en "bares" los días siguientes al cobro. También consumían sustancias estupefacientes.