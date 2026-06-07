Fiscalía reclama cinco años de cárcel al exalcalde de Huesa (Jaén) por un delito continuado de falsedad documental

Archivo - Francisco Javier Gómez Sevilla en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Huesa (Jaén), el socialista Francisco Javier Gómez Sevilla vuelve a tener una causa pendiente con la justicia que se remonta a 2007 cuando todavía estaba al frente del Ayuntamiento.

La Fiscalía le reclama ahora cinco años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de prevaricación. Es la misma pena que el Ministerio Público le reclama al arquitecto municipal por los mismos delitos.

El exalcalde ya ingresó en prisión en enero de 2018 tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a tres años y dos meses de cárcel, más el pago de una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad. Estuvo en la cárcel hasta abril de ese mismo año cuando se le concedió el tercer grado penitenciario.

El Consejo de Ministros rechazó en octubre de 2017 el indulto parcial para Gómez Sevilla, lo que desembocó en su ingreso en prisión. Cuando entró en la cárcel, el exalcalde, que no fue condenado a responsabilidad civil alguna, ya había abonado tanto el pago de los 3.600 euros de multa como el importe correspondiente a las costas procesales.

En aquel momento, el exedil no fue condenado por llevarse dinero público sino por destinar subvenciones a jornales en obras municipales distintas para las que inicialmente se habían concedido dichas ayudas públicas.

Ahora, nuevamente, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo por una causa similar. El Ministerio Fiscal señala en su escrito de calificación provisional, recogido por Europa Press, que Gómez Sevilla solicitó y obtuvo dos subvenciones para la ejecución de un proyecto de instalación de un sistema de regadío.

En este caso, una de las subvenciones ascendía a 47.595 euros y fue concedida para mano de obra por el INEM mediante acuerdo de 8 de agosto de 2007. La segunda subvención ascendió a 19.038,37 euros y fue para material. En este caso fue concedida conjuntamente por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén por acuerdo de 25 de febrero de 2008.

Pese a que dichas obras no llegaron a ejecutarse, el acusado, "en connivencia con el arquitecto municipal", "idearon y llevaron a cabo toda una serie de actos con la finalidad de no tener que proceder a la devolución de los importes de las subvenciones".

De esta forma, según Fiscalía, emitieron certificados falsos para justificar el gasto de la subvención a fin de que las administraciones que las concedieron no iniciaran los correspondientes expedientes de reintegro.

Para justificar el gasto ante la intervención del Ayuntamiento, realizaron 49 contratos de trabajo para la realización de obras en los meses de marzo y abril de 2008 y se dictaron los correspondientes mandamientos de pago de las nóminas de dichos trabajadores.

Fiscalía señala que si bien dichos trabajadores realizaron trabajos de mantenimiento para el Ayuntamiento de Huesa, "no lo hicieron nunca en las obras para las que fueron contratados y que eran objeto de las subvenciones".

Asimismo, se apunta desde el Ministerio Público que el destino del pago de las nóminas de los trabajadores supuso por parte de los acusados "una contratación y una ejecución de un gasto no presupuestado ni aprobado por el Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio patrimonial para las arcas municipales por el importe de ambas subvenciones que habrán de ser reintegradas a las correspondientes entidades".

Además de los cinco años de cárcel y 6.000 euros de multa que reclama Fiscalía para los dos acusados por el delito continuado de falsedad, se les reclama por el delito de prevaricación la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 12 años. A todo ello se le suma que los acusados indemnicen solidariamente al Ayuntamiento de Huesa en 65.934,70 euros.