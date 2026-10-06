Fiscalía y Seprona investigan la contaminación en las aguas del norte de Córdoba

Archivo - El embalse de La Colada visto desde la zona de playa, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Córdoba y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han abierto una investigación sobre la contaminación en ríos del norte de la provincia de Córdoba de la que ha denunciado un vecino de la zona, después de que desde la Junta de Andalucía ya se habían realizado inspecciones sobre el terreno.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación, que en el Ministerio Público ha asumido la Sección de Medio Ambiente. Según ha avanzado el diario digital 'Cordópolis', el origen de la denuncia por contaminación en el río Guadarramilla se encuentra en la sonda pública de control que hay en El Viso, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Dicha herramienta está instalada en el cauce del río, justo antes de su desembocadura en el pantano, por lo que se conoce qué vertido va a La Colada. De hecho, los registros del sistema de información ambiental muestran episodios continuados de contaminación, en los que las concentraciones saturan con frecuencia la capacidad máxima de medición del propio sensor, según el denunciante.

En el caso de los fosfatos, el límite legal en España se fija en dos miligramos por litro. Sin embargo, los sensores han detectado picos de hasta 22,73 miligramos por litro, lo que supone superar en más de diez veces los niveles máximos autorizados por la legislación. Por su parte, la presencia de amonio en el agua ha alcanzado concentraciones superiores a los 20 miligramos por litro, multiplicando por 30 los valores habituales y sobrepasando el tope físico de medición de la propia sonda del Gobierno.