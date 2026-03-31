Fiscalías provinciales archivan nueve denuncias por presuntos fallos en cribados de cáncer de mama

Archivo - La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fiscalías provinciales han archivado nueve de las quince denuncias presentadas en su día por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía al no haberse hallado indicios de delito, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, dos de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

De esas denuncias se han archivado dos por la Fiscalía de Almería, otras dos en Granada; dos en Sevilla; dos en Jaén y una Málaga al no hallarse indicios de delito, según confirman desde el Ministerio Fiscal y avanza el diario 'Ideal'. En la actualidad se siguen investigando tres denuncias en Sevilla y dos en Málaga.

A estas 14 denuncias se suma otra presentada en Almería por otra patología diferente al cáncer de mama y sobre la que la Fiscalía sí ha presentado denuncia ante los juzgados, según han detallado a Europa Press las mismas fuentes.

La denuncias remitidas a las distintas fiscalías provinciales se referían a presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

Con este traslado de las diligencias se pretendió proceder a la averiguación de los hechos en el entorno más próximo a estas mujeres, a fin de examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

En los hechos denunciados por las mujeres no existía "un patrón" que pudiera unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos y por tanto la Fiscalía andaluza concluyó que debían "ser investigados de manera individual y separada".