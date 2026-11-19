Cuando dos núcleos de oro chocan en el colisionador RHIC, las altas temperaturas funden los protones y neutrones en un plasma de sus constituyentes fundamentales, los quarks y gluones. - VALERIE A. LENTZ

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada (UGR) han completado el cálculo de la presión del plasma de gluones, un estado de la materia formado por las partículas que median la interacción nuclear fuerte y que existió en los primeros instantes del universo.

El trabajo, firmado por Mikael Chala, Luis Gil y Javier López Miras, ha coincidido en el tiempo con una investigación independiente de un grupo de trabajo de Helsinki que ha obtenido conclusiones compatibles.

El plasma de gluones es un estado de la materia que existió durante los primeros instantes del universo, cuando las temperaturas eran extremadamente altas. Su presión termodinámica constituye una de sus propiedades más importantes y es clave para entender cómo se expandió el universo tras el Big Bang, pero calcularla a partir de las leyes fundamentales de la física, sin extrapolar resultados de costísimas simulaciones en el retículo, representa un desafío teórico de enorme complejidad.

El cálculo se lleva desarrollando desde la década de los setenta por varios grupos de investigación internacionales, y la evaluación de esta última pieza había permanecido como un problema abierto desde hacía 30 años.

Los investigadores de la UGR han completado el cálculo hasta el máximo orden de precisión accesible por métodos analíticos de teoría de perturbaciones. La predicción teórica obtenida concuerda muy bien con extrapolaciones basadas en simulaciones numéricas independientes.

De forma casual, la culminación de este cálculo ha coincidido en el tiempo con el llevado a cabo por un grupo de investigación de Helsinki con métodos alternativos. Ambos resultados son perfectamente compatibles y se han hecho públicos simultáneamente el 16 de octubre de 2026.

El artículo completo con todos los detalles de la investigación ha sido publicado recientemente en arXiv, un servicio de distribución y archivo gratuito de acceso abierto que contiene más de 3,2 millones de artículos académicos en los campos de la física, las matemáticas, la informática, la biología cuantitativa, las finanzas cuantitativas, la estadística, la ingeniería eléctrica y la ciencia de sistemas, así como la economía.