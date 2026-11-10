Flacema celebra la XXI edición de los premios a la mejorcomunicación sobre desarrollo sostenible en Andalucía

Flacema celebra la XXI edición de los premios a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza. - FLACEMA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Francisco Muñoz ha obtenido el Premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza por el trabajo 'Tierras raras: la inesperada riqueza de las aguas ácidas de Huelva', publicado en Diario de Sevilla.

Se trata de un galardón dotado con 2.000 euros y convocado por la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), según ha detallado la propia Fundación en una nota. Además, el jurado ha concedido un primer accésit a los periodistas de Canal Sur TV José María Montero Sandoval y María José García-Mondelo por su reportaje 'Expertos de la Universidad de Huelva trabajan en el potencial aprovechamiento de las tierras raras' y un segundo accésit a la periodista de Canal Sur TV Beatriz Castillo por su noticia 'Andalucía, a la cabeza en la producción del nuevo combustible para aviones'.

En el acto de entrega del premio, celebrado en la Fundación Cajasol y presidido por la consejera de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, también han participado el presidente de AFCA y presidente de Flacema, Alan Svaiter; junto a los vicepresidentes José Miguel Sánchez Cano y José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de CCOO del Hábitat de Andalucía y secretario general de UGT FICA-A, respectivamente; así como el director general de Flacema, Manuel Parejo.

En esta XXI edición, el Premio Flacema "vuelve a poner en valor el papel de los profesionales de la comunicación en la divulgación de la realidad industrial andaluza". A través de este reconocimiento, la Fundación busca dar visibilidad a trabajos periodísticos que abordan los avances, desafíos y transformaciones de la industria, contribuyendo a acercar a la sociedad su actividad y su importancia para el desarrollo económico y social de Andalucía.

En este contexto, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado la importancia de la labor periodística para acercar a la ciudadanía los avances y retos de la industria andaluza, señalando que "hoy reconocemos un periodismo que explica asuntos complejos de forma comprensible, con rigor y sin perder los matices".

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso del sector cementero con la sostenibilidad, recordando que "la economía circular ofrece alternativas para reducir el consumo de materias primas y combustibles fósiles".

En este sentido, Martínez ha destacado que Andalucía cuenta desde 2023 con la Ley de Economía Circular, que promueve el uso eficiente de los recursos y la incorporación de materiales recuperados a la actividad económica.

Por su parte, el presidente de Flacema, Alan Svaiter, y los vicepresidentes de la Fundación, José Miguel Sánchez Cano y José Manuel Rodríguez Saucedo, han destacado la importancia del trabajo conjunto entre empresas y organizaciones sindicales para seguir avanzando hacia una industria cementera más sostenible, competitiva y comprometida con su entorno.

Igualmente, han puesto en valor la calidad de los trabajos presentados en esta edición y la labor de los profesionales de la comunicación para acercar a la sociedad los avances y desafíos del sector.

Por su parte, el director general de Flacema, Manuel Parejo, ha señalado que "la industria andaluza está inmersa en un proceso de transformación que merece ser contado en toda su dimensión, con sus avances, pero también con las dificultades y decisiones que implica".

De este modo, "conocer mejor cómo funciona nuestra industria es fundamental para entender su contribución al desarrollo de Andalucía y los retos que tiene por delante", ha afirmado. El acto ha contado además con la intervención del presidente de la Fundación Minería y Vida y de Atlantic Copper, Javier Targuetta, que ha pronunciado una ponencia titulada 'Retos de Sostenibilidad en la Industria'.

Concretamente, en esta edición, optaban al premio un total de 19 trabajos presentados por 13 periodistas. En la selección de los trabajos galardonados, el jurado ha valorado la calidad periodística, la rigurosidad, la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas y la investigación de los trabajos presentados.