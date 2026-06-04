Flora confirma la presencia de los artistas florales Tulipina y Hamish Powell para su edición de 2026

Los artistas florales Tulipina y Hamish Powell. - FLORA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores, Flora, acaba de confirmar la presencia del tercer y cuarto artista que participarán en su próxima edición: la iraní-estadounidense Tulipina (Kiana Underwood) y el inglés Hamish Powell. Ambos desplegarán su creatividad en Córdoba del 12 al 22 de octubre de 2026, en un evento que todos los años convierte a la ciudad andaluza en el gran epicentro mundial del arte floral y la botánica contemporáneas.

Según ha indicado la organización en una nota, Tulipina mostrará su instalación en la Mezquita-Catedral de Córdoba, patrocinada por el Cabildo Catedral de Córdoba; y Hamish Powell en el Palacio de Viana, patrocinada por la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana. El anuncio de los artistas coincide con su visita preliminar a Córdoba: estos días estarán en la ciudad para conocer el patio en el que mostrarán su trabajo el próximo mes de octubre.

Kiana Underwood (Teherán, 1975) es la fundadora y directora creativa de Tulipina, el estudio de diseño floral de renombre mundial que creó en 2011. La artista es una de las creadoras fundamentales en la historia del movimiento floral moderno. Conocida por su uso audaz del color, las texturas y combinaciones florales inesperadas, Kiana tiene un estilo característico que fusiona el arte con la belleza de la naturaleza.

Kiana Underwood, cuya obra aparece de manera frecuente en publicaciones de primer nivel, trabaja en eventos para grandes marcas y bodas alrededor de todo el mundo. Como conferenciante y docente, comparte sus conocimientos a través de talleres y colaboraciones, inspirando a miles de diseñadores florales de todo el mundo.

A través de su trabajo en Tulipina, Kiana busca crear experiencias florales inolvidables, inspirándose en su herencia persa, la música y el arte clásicos, sus frecuentes viajes y su profundo aprecio por la belleza natural.

Por su parte, Hamish Powell (Harare, Zimbabwe, 1998) es un artista floral multidisciplinar afincado en Londres. A los 23 años fundó su laboratorio creativo, Hamish Powell Studio, donde, junto con un equipo de floristas, estilistas culinarios y escenógrafos, crea instalaciones botánicas envolventes y obras florales esculturales que exploran nuestra relación emocional con el mundo natural, utilizando las flores como inspiración y como medio.

La obra de Hamish combina la sensibilidad arquitectónica con un proceso intuitivo guiado por las emociones, a caballo entre la naturaleza, la escultura y el diseño contemporáneo. A menudo explora temas como la fugacidad, la memoria, el ritual o la percepción, y cuestiona con sutileza las ideas tradicionales sobre lo que las flores pueden llegar a ser en un contexto contemporáneo.

Desde campañas con Tom Ford hasta residencias artísticas en Singapur, la trayectoria de Hamish abarca diversas disciplinas y entornos. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Vogue, Financial Times, Grazia o The Observer, y fue incluido en la lista '30 Under 30 Europe' de Forbes por su contribución al arte y la cultura a través de las flores.

Tulipina y Hamish Powell se suman así a los artistas ya confirmados para la novena edición de Flora, que también contará con Flover (Estados Unidos) y Taller Banegas (España). Solo queda por saber quién será él artista ganador de la convocatoria Patio Talento, cuyo nombre se anunciará próximamente.

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Este mes Flora tiene activas dos convocatorias. Por un lado, la convocatoria para ser asistente artístico del festival, abierta hasta el 14 de junio, que supone una oportunidad única para trabajar con algunos de los creadores contemporáneos más prestigiosos a nivel internacional.

Por otro lado está la convocatoria para participar en el Programa Off del festival, abierta hasta el 21 de junio. Esta última convocatoria es una iniciativa muy especial que busca expandir el festival a través de nuevas propuestas y formatos, así como dar respuesta al interés de la sociedad cordobesa en colaborar con el festival y fomentar la participación de ciudadanos, comercios y organizaciones locales de toda índole. Como novedad, el Programa Off de esta edición ofrecerá ayudas de entre 600 y 300 euros a las propuestas seleccionadas.