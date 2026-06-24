Flora reflexiona del 12 al 22 de octubre en Córdoba sobre lo 'Efímero' del mundo y cómo la contemporaneidad intensifica

Autoridades asistentes a la presentación del Festival Internacional de las Flores (Flora) que celebrará su novena edición del 12 al 22 de octubre en Córdoba con el tema 'Efímero'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Flores (Flora) celebrará su novena edición del 12 al 22 de octubre en Córdoba con el tema 'Efímero', según ha anunciado este miércoles el alcalde, José María Bellido, junto con el socio fundador de Zizai Cultura e impulsor del festival, Juan Ceña, en un acto en el Palacio de Orive.

Como todos los otoños, Flora reunirá a creadores de gran prestigio internacional para que muestren sus obras de arte vegetales en los patios más icónicos de la ciudad. Hasta la fecha, ya se ha anunciado la participación de Flover NYC (Estados Unidos), Hamish Powell (Reino Unido), Taller Banegas (España) y Tulipina (Irán/Estados Unidos).

El evento, que desde hace años se ha convertido en el más importante del mundo en torno al arte floral y botánica contemporáneas, presenta una experiencia cultural y sensorial con formato y enfoque único, que cada año gira en torno a una temática. En esta ocasión, reflexionará sobre lo 'Efímero' del mundo que nos rodea y cómo la contemporaneidad ha intensificado esta realidad, además de sobre la belleza de aquello que sólo existe durante un instante. Y lo hará en Córdoba, la ciudad que acoge el evento desde sus inicios y que, durante once días, se convierte en el epicentro mundial de la botánica contemporánea.

Flora también organizará un amplio programa de actividades para acercar la naturaleza y cultura a todo tipo de públicos, así como de contribuir al crecimiento de la ciudad. Estas actividades, que empezarán a anunciarse próximamente, presentarán diferentes formatos, disciplinas y miradas artísticas para profundizar en la temática de la edición y cómo la naturaleza puede ser un motor de cambio para construir entornos más habitables.

En la presentación, Ceña ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de los patrocinadores, así como de otros colaboradores, ciudadanos y medios de comunicación. También ha comentado que "una de las mayores satisfacciones de estos años ha sido comprobar cómo Flora ha dejado de percibirse como propuesta excepcional para convertirse en cita arraigada y esperada". "Forma parte ya del calendario emocional y cultural de la ciudad, y eso es probablemente el mejor indicador de éxito que puede tener cualquier proyecto cultural", ha aseverado.

"El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día: trabajar con rigor, cuidar la calidad de cada edición y seguir construyendo un proyecto que contribuya a que Córdoba sea reconocida internacionalmente no sólo por la riqueza de su pasado, sino también por su capacidad para generar cultura contemporánea desde el presente", ha trasladado Ceña.

Por su parte, el alcalde ha indicado que "Flora está íntimamente ligada a Córdoba tanto por el arraigo en el tiempo, como por la propia idiosincrasia del festival y los espacios en los que se celebra, que transmiten una sensación única al visitante".

En estos casi diez años desde su nacimiento, ha apuntado Bellido, "Flora no sólo se ha convertido en evento indispensable en el calendario, sino que este arraigo es extrapolable a la fidelidad y cariño tanto de las personas que cada año acuden a la ciudad como de los cordobeses que, desde hace mucho tiempo, han hecho suya esta cita con la belleza y arte efímero".

EL APOYO DE PATROCINADORES

La rueda de prensa ha contado con la participación de los patrocinadores del festival, que han manifestado su apoyo a un evento que enriquece la cultura del país de diversas maneras. Así, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha expresado que "esta colaboración con Flora se une a la larga tradición de servicio a la sociedad y cultura cordobesas que desarrolla la institución capitular desde hace ocho siglos, por lo que el Cabildo no podía faltar a un proyecto de ciudad como este, continuando además con una relación ya establecida desde hace varios años".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha explicado que "supone una enorme satisfacción seguir formando parte de este proyecto, abriendo las puertas de la sede provincial para que uno de los patios más emblemáticos de la ciudad, el Patio Barroco, se convierta este año en espacio de creación artística de primer nivel".

Asimismo, ha resaltado que para la institución "Flora representa una magnífica oportunidad para extender esta experiencia al conjunto de la provincia, llevando el interés por el arte floral contemporáneo a los municipios y haciendo partícipes a vecinos y visitantes de todo el territorio".

Mientras, el director de la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana, Leopoldo Izquierdo, ha comentado que "el proyecto --en el que colaboran desde sus inicios-- aúna tres elementos que lo hacen único: su carácter transformador e innovador, su expresión de la identidad andaluza y su capacidad de atracción y motor de desarrollo local".

"Este año también el Palacio de Viana será uno de los escenarios que acogerá una nueva creación contemporánea; una nueva oportunidad para promover la participación ciudadana y disfrutar del arte en un espacio urbano en el que se produce un extraordinario diálogo entre naturaleza y patrimonio", ha expuesto.

Asimismo, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha valorado "el compromiso del Gobierno regional con los eventos que repercuten en la marca de Córdoba como destino turístico".

El vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Rich, ha afirmado que "es un privilegio sumarse, un año más, a Flora, que se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales más singulares e internacionales de Córdoba, proyectando la ciudad como referente mundial".

Además, ha señalado que, para la UCO, "colaborar en Flora supone reconocer un proyecto con el que compartir una misma vocación: propiciar encuentros que generan nuevas formas de mirar y comprender el mundo", de modo que "si Flora convierte patios y espacios históricos en laboratorios de creatividad, la universidad cultiva cada día el pensamiento en sus aulas", ha dicho.

Y el delegado del rector de la Universidad Loyola en Córdoba, Miguel Romero, ha destacado que la participación en Flora responde a "la voluntad de la universidad de estar cerca de la ciudad y contribuir al desarrollo de su entorno".

En este sentido, ha subrayado que "Loyola acompaña el festival desde aquello que le es propio: el análisis riguroso, la transferencia de conocimiento y la vocación de servicio a Córdoba". Así, ha puesto de ejemplo el estudio de impacto elaborado por su Universidad, que permite medir con datos el alcance del festival y demostrar que "la cultura es también un factor de desarrollo". "Flora activa la ciudad, atrae visitantes, genera actividad económica y refuerza imagen cultural de Córdoba que permanece más allá de la propia celebración", ha afirmado.

LA OBRA DE STEFAN SAALFELD, IMAGEN DEL IX FESTIVAL FLORA

Este año el cartel del festival ha sido creado por el estudio de diseño underbau, que ha utilizado una obra del artista alemán Stefan Saalfeld, creador de un singular universo estético en el que convergen la tradición de la pintura clásica y las posibilidades expresivas de las tecnologías digitales.

Frente a la perfección casi artificial que permiten las herramientas digitales, Saalfeld introduce rupturas, fisuras y capas que devuelven a la imagen una dimensión viva, cambiante e imprevisible. Algo que sólo dominando tanto las técnicas clásicas de pintura como las últimas herramientas digitales es posible lograr.

La obra elegida para el cartel pertenece a la serie 'La edad de oro', inspirada en la idea de un tiempo remoto e idealizado, un estado primigenio de armonía y equilibrio anterior a cualquier civilización. En estas piezas, la naturaleza aparece evocada como un espacio de plenitud y transformación constante, en el que las formas parecen surgir, expandirse y desvanecerse al mismo tiempo.