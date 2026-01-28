La flota pesquera está amarrada desde el lunes por el temporal y con previsión de dos semanas consecutivas de inacción

Archivo - Flota pesquera amarrada a puerto. Imagen de Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha informado este miércoles de que "el 100% de la flota pesquera andaluza permanece amarrada a puerto desde este pasado lunes debido al temporal con previsión de dos semanas consecutivas de inacción".

Según ha detallado Facope a Europa Press, "los barcos de artes menores llevan prácticamente desde el 1 de diciembre sin salir por el mal tiempo". Además, el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández Belmonte, ha señalado que a la espera de que la situación remita, trasladarán a la Junta de Andalucía "la necesidad de apoyo económico para la flota más necesitada, por lo menos la de bajura total, la de las artesanales, que llevan ya más de dos meses sin salir".

En esta línea, el presidente ha explicado que "hacía mucho tiempo que no estaban tantos días consecutivos sin salir a faenar por el temporal". No obstante, "hemos tenido temporales de dos y tres días, pero como éste hacía mucho tiempo que no". A pesar de todo, Fernández ha expuesto que, "este temporal tan grande es común para todos, entra dentro de la idiosincrasia de la pesca, solo podemos esperar a que el temporal remita", ha concluido.