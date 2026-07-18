FOAM pide a la Junta medidas urgentes para "frenar la fuga de personal sanitario" de las residencias del SAS

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SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha expresado su preocupación por la salida continuada de Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE) y personal auxiliar/gerocultor desde los centros residenciales de mayores hacia el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta pérdida de profesionales cualificados, "motivada en gran medida por la brecha salarial existente, está generando una situación de creciente dificultad para garantizar la estabilidad de las plantillas y la calidad de la atención a las personas mayores".

Ante esto, según ha subrayado la Federación en una nota de prensa, ha exigido a la Junta medidas urgentes para frenar la fuga de personal. Así, han aseverado que "el factor determinante que dinamita la estabilidad de las plantillas en el sector sociosanitario es la profunda desigualdad retributiva con respecto al sector público".

Las profesionales de las residencias perciben retribuciones "significativamente inferiores" por desarrollar las mismas funciones, lo que convierte la atención residencial en un sector "de tránsito obligado y abandono inmediato en cuanto se abre una oportunidad en el SAS".

Además, la rotación permanente y la escasez de personal cualificado no constituyen únicamente un problema organizativo o de gestión a juicio de FOAM; sino que tienen efectos directos sobre la continuidad de los cuidados y sobre el bienestar de las personas mayores institucionalizadas

A esta crisis estructural FOAM ha añadido un "agravio intolerable", destacando que los listados provisionales de la nueva bolsa de empleo del SAS no están baremando ni reconociendo la experiencia profesional adquirida en centros residenciales y sociosanitarios durante la crisis del COVID-19.

"Resulta del todo inadmisible que la Administración autonómica dé la espalda y desactive los derechos de quienes sostuvieron la primera línea de defensa sanitaria en los momentos más oscuros de la pandemia, incumpliendo los compromisos de equiparación adquiridos en 2020 cuando dichos centros fueron expresamente medicalizados", ha aseverado.

Ante esto, ha señalado que la Junta de Andalucía es la garante última del Estado del Bienestar en nuestra comunidad y la responsable directa de la financiación del modelo de plazas concertadas. Por ello, FOAM ha reclamado que el reconocimiento institucional al sector se traduzca en medidas administrativas y presupuestarias concretas, entre ellas.

Así, enmarca la rectificación inmediata de los listados provisionales de la Bolsa de Empleo del SAS, aplicando de oficio el cómputo y baremación íntegra de los servicios prestados en residencias de mayores durante la crisis sanitaria del COVID-19.

Además de ello, ha señalado la homologación presupuestaria progresiva de las tarifas por plaza concertada con la media nacional. "Se reconoce la actualización económica articulada por la Junta de Andalucía mediante la Resolución de 11 de mayo de 2026, que eleva el coste máximo de la plaza residencial estándar a 67,16 euro/día", ha añadido.

"No obstante, este incremento resulta insuficiente para corregir la brecha estructural de financiación: Andalucía se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con el precio de concierto más bajo de España y se consolida como la última autonomía del país en aportación propia por persona dependiente con derecho reconocido".

La comunidad autónoma dispone de capacidad económica para ampliar esta cobertura y converger con la media estatal (78 euro/día) o con los marcos de comunidades como la Valenciana (80,99 euro/día) o Navarra (98,30 euro/día).

"Es indispensable planificar nuevas revisiones al alza que equiparen la financiación autonómica con el entorno nacional, condicionando normativamente estas partidas a que las empresas adjudicatarias las trasladen de forma directa a mejoras retributivas y laborales de sus plantillas a través de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones".