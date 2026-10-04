La FOAM pide a la Junta "proteger" los ahorros de las familias con dependientes tras aprobarse la nueva norma de copago

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SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido este domingo a la Junta de Andalucía que la nueva norma de copago "proteja" los ahorros y la vivienda de las familias andaluzas con dependientes a su cargo. La reforma de la Ley de Dependencia establece que la vivienda habitual no se tendrá en cuenta al calcular el patrimonio de la persona, obliga a las comunidades a garantizar un mínimo de recursos libre de copago y exige que lo que paga cada persona no la lleve a renunciar a los cuidados que necesita. Fija, además, un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes.

En una nota de prensa, la FOAM pide a la Junta de Andalucía una norma andaluza de copago "adaptada a la nueva Ley"; un plan con calendario y medios para cumplir el plazo de tres meses, con publicación mensual del tiempo de espera por provincia; y publicar cada año cuánto pagan las familias por cada servicio, como exige la nueva ley. La Federación se hace eco del estudio 'El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares' de Afi para la Fundación Caser en el que, según la FOAM, en Andalucía, los hogares de personas mayores de 65 años en los que alguien cobra una prestación económica por dependencia tenían en 2023 un patrimonio medio un 22,4% inferior al de los hogares sin dependencia.

En el conjunto de España, la diferencia es del 11,6%. El estudio advierte también de que mide los efectos desde que se empieza a cobrar la prestación, no desde que comienza la dependencia, por el retraso que introducen las listas de espera. En Andalucía, el tiempo medio de espera era de 413 días a cierre de agosto de 2026, según los datos difundidos por el Imserso. A juicio de FOAM, durante ese tiempo, son las familias las que sostienen los cuidados con sus propios medios.