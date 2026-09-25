Formalizado el contrato para redactar el proyecto de la nueva comisaría provincial de la Policía Nacional en Jaén

Imagen de archivo de la visita realizada el 20 de marzo de 2025, por parte del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, a la parcela de la futura comisaría provincial del CNP en Jaén capital - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha anunciado la formalización del contrato para la redacción del proyecto de la futura comisaría provincial de la Policía Nacional en Jaén capital. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Idom Consulting Engineering Architecture, SAU, con sede en Tomares (Sevilla), por un importe de 255.806,10 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses.

Esta actuación, promovida por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), se enmarca en la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (Plise-II 2026-2034) y contará con una inversión estimada de ocho millones de euros.

El futuro edificio policial se construirá sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Expansión Norte (Bulevar), junto a los terrenos de la futura Ciudad de la Justicia. El Ayuntamiento de Jaén formalizó la entrega de este solar al Gobierno de España en marzo de 2025, un trámite que el subdelegado ha calificado de "fundamental y absolutamente necesario para desbloquear la actuación".

La puesta a disposición de los terrenos estuvo precedida por excavaciones arqueológicas realizadas por la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) entre 2022 y 2023, que se sumaron a las campañas de 2009 y 2010. Estos trabajos permitieron dejar el terreno disponible para la edificación, previendo la integración de determinados restos arqueológicos en el diseño final.

Fernández ha destacado que la superficie disponible permitirá proyectar unas instalaciones modernas destinadas a concentrar las distintas prestaciones de la Policía Nacional en la capital, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención a la ciudadanía.

Asimismo, el subdelegado ha apuntado que el avance del proyecto vivió un hito el 20 de marzo de 2025 con la visita a la parcela del entonces director general de la Policía, Francisco Pardo, acompañado por el alcalde de Jaén, Julio Millán; la comisaria provincial, Layla Dris Hach-Mohamed, y el propio subdelegado, momento en el que el anteproyecto se encontraba en fase de supervisión.

Por último, Manuel Fernández ha destacado el compromiso del Gobierno con las infraestructuras de seguridad de la provincia, recordando la reciente inauguración de la Comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén) tras una inversión de 7,6 millones de euros.

Esta nueva sede sustituye a las antiguas dependencias de 1979 y cuenta con espacios más funcionales y accesibles, además de incorporar la primera galería de tiro policial de la provincia para mejorar la formación de los agentes.