El Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria rechaza los nuevos Protocolos de Consulta de Acogida

Archivo - Un profesional médico, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria ha expresado su profunda preocupación por la deriva que está tomando la organización de la Atención Primaria en Andalucía y ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo una auditoría que evalúe el funcionamiento y los resultados de los protocolos de Consulta de Acogida del SAS implantados en los centros de salud.

Tal y como ha señalado en una nota de prensa, las organizaciones que integran el Foro enmarcan que nunca respaldaron los nuevos protocolos, ya que fueron presentados una vez elaborados, sin un proceso real de consenso con las sociedades científicas y las organizaciones profesionales.

Desde el inicio, el Foro defendió que antes de implantar nuevos cambios era imprescindible analizar el funcionamiento de los protocolos existentes mediante un análisis objetivo cuyos resultados permitieran adoptar decisiones fundamentadas. Sin embargo, lamentan que esa evaluación nunca se haya realizado ni se hayan facilitado datos que permitan conocer el impacto real de estos protocolos sobre la asistencia sanitaria, la carga de trabajo de los médicos o la seguridad de los pacientes.

El Foro ha señalado, además, que la eficacia de las consultas de acogida no ha sido demostrada mediante una auditoría externa que evalúe objetivamente sus resultados. A ello se suma el anuncio de nuevas estrategias organizativas de las que los profesionales siguen sin conocer su contenido ni haber participado en su elaboración.

El Foro insiste en que la falta de médicos no puede resolverse con nuevos cambios organizativos, ya que "no necesitamos más parches. La Atención Primaria necesita recursos suficientes, profesionales reconocidos y un modelo que garantice la calidad asistencial y la seguridad de nuestros pacientes. Se necesitan dignidad y respeto hacia los profesionales".

Así, el Foro ha insistido en que el déficit de médicos no puede suplirse diluyendo las competencias de los profesionales sanitarios. La solución pasa por atraer y retener médicos en el sistema sanitario público. Asimismo, muestra su preocupación por el funcionamiento de herramientas como los telecuidados, que están incrementando la carga asistencial y generando importantes dificultades en el trabajo diario de los centros de salud.

Por ello, el Foro ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo que explique cuál es el modelo de Atención Primaria que quiere implantar en Andalucía y que cualquier cambio se acuerde con los profesionales, respetando las competencias de cada profesión sanitaria y basándose en una evaluación previa de los resultados.