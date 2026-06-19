El Foro Interreligioso 2027 de católicos, musulmanes, judíos y evangélicos analizará en Córdoba espiritualidad y cultura

Reunión preparación de las VI Jornadas Interreligiosas 2027. - PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Interreligiosas 'Espíritu de Córdoba' centrarán los debates de su sexta edición el próximo años 2027 en el vínculo entre espiritualidad y cultura, tal y como han decidido representantes de las cuatro comunidades religiosas con mayor arraigo en España en una reunión celebrada en el Palacio de Congresos, en cuya sede se organizan cada año los encuentros pluriconfesionales.

En concreto y según ha informado el Palacio de Congresos en una nota, el próximo Foro Interreligioso, con la participación de católicos, musulmanes, judíos y evangélicos, tendrá lugar los días 3 y 4 del próximo mes de febrero de 2027.

Las jornadas pretenderán en la nueva edición mostrar cómo las distintas confesiones religiosas son una "fuente de inspiración y de creación cultural en todos los niveles, tanto en el campo de la filosofía y las artes, como en el de la literatura y las ciencias".

La sexta edición coincidirá con la celebración el año próximo de la capitalidad de Córdoba como Ciudad Mediterránea del Diálogo y la Cultura, en colaboración con la localidad libanesa de Sidón.

Las cuatro confesiones buscan reforzar los "lazos de colaboración y convivencia" en la organización anual del "enriquecedor encuentro" que constituyen las Jornadas Interreligiosas.

Bajo el patrocinio del Palacio de Congresos de Córdoba, cada año se reúnen expertos y miembros de la Federación de Comunidades Judías de España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Diócesis de Córdoba y la Junta Islámica de España, en representación de la comunidad musulmana.

La última edición focalizó sus reflexiones en torno a la "crisis educativa". El papel de las familias, la irrupción de las redes sociales, el adoctrinamiento y la gestión de la diversidad fueron los cuatro ejes sobre los que pivotaron las deliberaciones de especialistas y representantes religiosos en la anterior edición.