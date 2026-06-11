El Foro Mujer y Sociedad cierra el curso con "música y reflexión" para "reconectar con lo esencial"

Archivo - Imagen de recurso de la Fundación Valentín de Madariaga. - FUNDACION VALENTÍN DE MADARIAGA - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer y Sociedad de Sevilla ha celebrado este jueves una nueva sesión bajo el título 'El arte de escucharnos' y ha puesto fin a su programación anual con un "acto singular" que combina conversación, música y poesía, concebido como un "espacio de pausa y encuentro emocional". Bajo la idea de "volver a escucharnos", este evento invita a los asistentes a "detener el ritmo cotidiano y reconectar con su mundo interior en un contexto marcado por la rapidez y la dispersión".

De esta manera, la cita se ha planteado como un espacio para "detenerse y reconectar" con lo esencial en un tiempo marcado por la prisa, la hiperexigencia y la fragmentación. La sesión ha sido presentada por la presidenta del Foro, Ana Ortiz, quien ha puesto en valor el trabajo realizado a lo largo del año y la vocación de la organización de generar espacios de reflexión y encuentro, tal y como ha señalado la organización en una nota de prensa.

Indicando que en una sociedad que premia la inmediatez y la respuesta rápida, detenerse a escuchar "se convierte casi en un acto de resistencia", este cierre de curso ha enmarcado que "el verdadero progreso no siempre está en avanzar más rápido, sino en hacerlo con mayor conciencia".

A continuación, la directora de Comunicación, María Vallejo, ha dado paso a la ponente, María del Mar Poyatos, contextualizando el sentido del acto recital y subrayando la necesidad de recuperar la escucha en medio del ruido cotidiano. "Porque quizá, en medio del ruido, la mayor revolución siga siendo encontrar un espacio para el silencio, para la belleza y para esa forma de encuentro que no necesita palabras, pero lo transforma todo", ha señalado el comunicado.

A su vez, el encuentro ha reunido "música, poesía y emoción en torno a algunas de las grandes preguntas de nuestro tiempo": la necesidad de silencio, la búsqueda de serenidad, el cuidado del mundo interior y el valor de la belleza como espacio de encuentro y humanidad.

La sesión, protagonizada por Mar Poyatos, se ha desarrollado como una conversación-concierto en la que la música, la palabra y la reflexión invitaron al público a detenerse y "volver a escucharse". En este contexto, la música y la poesía se han presentado como espacios de contemplación, sensibilidad y bienestar emocional.

Tal y como ha expresado la propia autora durante su intervención, ambas disciplinas conectan con "la emoción del encuentro" y suponen "un regalo del alma para el alma", generando una experiencia compartida que "trasciende lo puramente intelectual".

María del Mar Poyatos, musicóloga y pianista, recitadora, compositora y creadora de proyectos escénicos de música y poesía, ha ofrecido una intervención de "gran profundidad artística y humana". Investigadora y creadora en la relación entre palabra y música, ha desarrollado propuestas inspiradas en autores como Miguel Hernández y San Juan de la Cruz, muchas de ellas respaldadas por instituciones culturales vinculadas a su legado.

Titulada con matrícula de honor por la Escuela Superior de Música de Catalunya y la Universidad Internacional de Andalucía, es autora de recitales escénicos como 'Sólo quien ama vuela', 'Homenaje a Miguel Hernández', 'La música como poema' o 'San Juan de la Cruz: El poder del amor'.

Como compositora, desarrolla una estética propia basada en la unión entre música y poesía, creando obras concebidas para el recitado poético. Su trabajo explora "de manera innovadora" las posibilidades expresivas de la palabra, la voz, el gesto y la música en directo, convirtiéndolos en caminos de belleza, sensibilidad y bienestar emocional.

A lo largo de la sesión, ha logrado construir una "atmósfera íntima" en la que el público ha podido conectar con "una experiencia estética y emocional profundamente significativa".

Con este acto, el Foro Mujer Sociedad de Sevilla ha puesto el broche final, con la actuación de Beatriz González de la orquesta de cámara de mujeres Almaclara, a un curso en el que se han abordado cuestiones de plena actualidad desde perspectivas culturales, humanas y sociales, reflexionando sobre liderazgo, justicia, propósito vital, solidaridad, espiritualidad y compromiso social.