Francisco Reyes encabeza la candidatura del PSOE de Jaén en las elecciones al Parlamento andaluz

Archivo - Francisco Reyes en una imagen de archivo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, encabezará la candidatura del PSOE de la provincia en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía.

De esta forma, Jaén es una de las provincias que verá renovado su número uno, puesto que en los dos anteriores comicios autonómicos (2018 y 2022) esa posición inicial la ocupó Ángeles Férriz, que ahora aparece en segundo lugar.

Le sigue el parlamentario y secretario de Organización, Víctor Torres, que sube un puesto con respecto a las últimas elecciones, y la concejala de Políticas Sociales de la capital, Ángeles Díaz, que se incorpora en puestos de salida a una lista de la que salen los hasta ahora parlamentarios Jacinto Viedma y Mercedes Gámez.

En quinta posición, aparece el secretario general del PSOE de Ibros, Francisco Mendoza, y, en la sexta, la secretaria de Igualdad de la ejecutiva provincial, la linarense, Raquel Ortiz; tras la que aparecen Luis Romero y Rosario Sánchez.

Completan la lista el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Lázaro Martínez; la portavoz socialista en Villacarrillo, Rosa Espino, y el alcalde de Pozo Alcón, Iván Cruz. Como suplentes, figuran Estrella Verdejo, Joaquín Requena, Rocío Zamora y José Luis Olivares.

La presencia de Francisco Reyes y Ángeles Férriz como números uno y dos de la candidatura se interpreta como reflejo de la integración en el partido. Y ello teniendo en cuenta que la parlamentaria, una de las voces socialistas destacadas durante esta legislatura en la Cámara andaluza, aspiró a la Secretaría General del PSOE de Jaén en las primarias celebradas en marzo de 2025 y que acabó ganando el otro candidato, Juan Latorre.

Una cuestión sobre la que, este martes, antes de la confirmación de la candidatura, se ha pronunciado Latorre: "más allá del número uno, dos o número tres", el PSOE de Jaén, "después de la celebración de las primarias" ha demostrado que sabe "hacer las cosas bien".

UNA LISTA "POTENTE"

Una vez conocido las personas que la integran, Latorre ha considerado que se trata de "la mejor candidatura de la provincia" para ganar los comicios del 17 de mayo, lograr el cambio en Andalucía con María Jesús Montero como presidenta y recuperar "un Gobierno progresista, defensor de la sanidad pública y comprometido con la provincia de Jaén".

"Una lista potente con hombres y mujeres que van a dar el máximo por esta tierra", ha asegurado en una nota. Sobre Reyes, ha destacado que es "un referente del socialismo que va a aportar su experiencia, su conocimiento y su compromiso contrastado con la provincia de Jaén".

En este sentido, cabe señalar que acumula una dilatada experiencia de décadas que le ha llevado a diversas instituciones. Nacido en Bedmar en julio de 1962, es maestro. Su primera responsabilidad pública la ocupó en 1987 como concejal en el Ayuntamiento de su municipio, del que fue alcalde entre 1988 y 1995.

Entre 1993 y 2000, fue diputado provincial y ostentó durante un periodo la vicepresidencia de esta institución, además de responsable de Turismo y Desarrollo Local. También ocupó el cargo de delegado del Gobierno andaluz en Jaén desde entre 2000 y 2008, cuando fue elegido diputado nacional. En el Congreso estuvo hasta 2011, año desde el que es presidente de la Diputación de Jaén.

En el ámbito orgánico, entre otras responsabilidades, fue secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén entre 1996 y 2000, así como vicesecretario general desde 2004 hasta 2010. En este año, resultó elegido secretario general, cargo en el que se mantuvo hasta 2025.

BUEN TRABAJO Y VISIÓN MUNICIPALISTA

Por otra parte, en las siguientes posiciones de la lista, Latorre ha valorado "el buen trabajo parlamentario" que aporta Ángeles Férriz, el "factor municipalista" que incorpora Víctor Torres o "el compromiso con las políticas sociales" de Ángeles Díaz.

"En su conjunto, es una candidatura que combina renovación y experiencia, con trayectoria parlamentaria en algunos casos, con una fuerte vocación municipalista en su inmensa mayoría y el común denominador de la defensa del interés general de Jaén", ha subrayado.

El dirigente socialista ha explicado que esta lista es fruto de la participación, el debate y las propuestas en las agrupaciones municipales de la provincia y valora muy positivamente la movilización de los 6.000 militantes de la provincia.

"Esta candidatura, esta dirección provincial y toda su militancia se ponen a disposición de María Jesús Montero para lograr el objetivo de acabar con el gobierno de derechas de la Junta y enviar a su casa a Moreno Bonilla, el gran exterminador de la sanidad pública y el gran freno al desarrollo de la provincia de Jaén", ha asegurado.

Una propuesta que la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha trasladado este miércoles a la dirección regional para que sea ratificada el próximo viernes en el Comité Director.