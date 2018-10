Francisco Reyes: "Ni me preocupa ni deja de preocuparme" que el alcalde de Linares (Jaén) se presente por otro partido

Publicado 21/07/2018 10:19:34 CET

JAÉN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha dicho que no le preocupa que el alcalde de Linares, Juan Fernández, actualmente suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, decida presentarse por otra formación en las próximas elecciones municipales. Según Reyes, esta es una decisión personal de Juan Fernández que "ni me preocupa ni deja de preocuparme".

Reyes ha indicado que el expediente abierto tanto a Fernández como al exsecretario de Organización del PSOE de Linares, está finalizando la fase de instrucción. "Este es un partido garantista, con todas las garantías en un proceso duro como el que se está viviendo en Linares y yo espero que en breves fechas se resuelva y el instructor del expediente haga la propuesta definitiva a los órganos del partido", ha afirmado el secretario general del PSOE de Jaén.

A partir de ese momento, y una vez que pase a los órganos del partido, la resolución será definitiva y se hará efectiva. "Ahora están suspendidos de militancia y yo voy a ser respetuoso con el expediente hasta que esto se resuelva", ha dicho Reyes, al tiempo que señalado que "en un par de semanas puede estar definitivamente cerrado.

Ha incidido en que, actualmente, Fernández "no es militante del PSOE y si se ratifica esa suspensión de militancia será definitivamente expulsado del partido". Para el secretario general del PSOE de Jaén, "lo que está claro es que si se confirman los hechos, dentro del PSOE no puede estar".

Sobre si se ha medio el coste electoral que puede tener para el PSOE la salida del alcalde de Linares, Reyes ha subrayado que "para el PSOE lo importante no son los costos electorales, lo importante es que si alguien ha hecho algo que no debía, no va a estar dentro de nuestro partido".

Por eso, se ha mostrado partidario de ser respetuoso con el procedimiento y de "esperar a que se resuelva el expediente para hablar con toda claridad una vez que sea público", aunque ha insistido en que Juan Fernández era el máximo responsable del PSOE a nivel local como secretario general.

"TODOS VAMOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ"

Por otro lado, Reyes ha rechazado que en el seno del partido en Jaén siga habiendo una división entre sanchistas y susanistas. "Todo el mundo se posicionó en un momento dado con quien creía que era la mejor opción del partido y una vez que finalizaron las primarias, el secretario general es Pedro Sánchez y todos vamos detrás de Pedro Sánchez", ha apuntado Reyes.

Ha añadido que "en Andalucía todos vamos detrás de Susana Díaz y, en Jaén, evidentemente todos tienen que ir detrás de Paco Reyes y en la capital de Julio Millán hasta que vuelva a haber un proceso de primarias y legítimamente cada uno se vuelva a posicionar con aquel candidato o candidata que estime que es la mejor opción".

Para el secretario general del PSOE de Jaén, "ahora lo que toca es trabajar" y "el que quiera mantener viva esa llama de la división, se equivoca" porque "lo que hay que hacer es trabajar para resolver los problemas de la gente".

Sobre un posible adelanto electoral de las autonómicas , Reyes ha dicho que será lo que decida la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, porque es "la que tiene esa capacidad" y "si hay algún motivo para anticiparlas será ella la que tenga que decir en el momento oportuno".

Mientras tanto, ha querido señalar que en el PSOE de Jaén "estamos preparados para abordar esa cuestión en el momento que se decida convocar". De hecho el comité electoral está elegido hace dos semanas y no sólo para las autonómicas, sino también para las municipales y europeas.

"Da igual que sea en marzo o que sean en noviembre, la legislatura está finalizada", ha dicho Reyes, pero ha incidido en que la decisión de convocar las elecciones es una competencia de la presidenta y "es ella la que tiene que tomar esa decisión", mientras que él como secretario general lo que está haciendo es "prepararnos para afrontar ese reto electoral".