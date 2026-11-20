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GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una freidora de la cocina del Hotel Barceló Congress en la ciudad de Granada ha salido ardiendo en la madrugada de este viernes y ha provocado un conato de incendio en la planta baja de este establecimiento de siete alturas.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 6,00 horas y ha causado una crisis de ansiedad a la cocinera del hotel, que ha sido atendida in situ. El conato solo ha causado daños en su lugar de origen, la freidora de la cocina, según han informado a Europa Press bomberos de Granada, que han controlado la situación y han ventilado el espacio afectado.

Un total de 12 efectivos del parque Sur de la capital se han desplazado al establecimiento hotelero con una dotación de dos vehículos autobomba y uno para actuaciones en altura, si bien, según han detallado, no ha sido necesaria la intervención de ninguno de ellos, ya que el conato ha sido liquidado con un extintor.

Por su parte, el 112 ha recibido el aviso por el incendio de la freidora en el hotel a las 5,50 horas y ha dado aviso a Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y efectivos del 061. Apenas veinte minutos después la sala coordinadora de Emergencias de la Junta ha tenido conocimiento de que el conato quedaba extinguido por parte de bomberos y la situación volvía a la normalidad tras la actuación.

También reportaron al 112 que fue necesaria la atención médica in situ y sin traslado a una mujer de 63 años, cocinera del hotel, por una crisis de ansiedad. Y Policía comunicó a la sal que, tras la rápida extinción del conato, algunos huéspedes que habían salido de sus habitaciones alertados por la situación ya estaban volviendo a las mismas.