El parlamentario de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una atención a los medios. - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio Andaluz, compuesto por Izquierda Unida, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha propuesto este miércoles eliminar la Ley Orgánica de Conciertos de 1985 como medida para "frenar el avance de la privatización educativa en Andalucía" y evitar que "el Gobierno de Moreno Bonilla siga utilizando este marco legal para ampliar la financiación de la enseñanza concertada en detrimento de la educación pública".

Así lo ha pedido el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, junto a la candidata por Sevilla, Engracia Ribera, en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con el sindicato USTEA.

Alba ha criticado que el Gobierno andaluz haya destinado 1.187 millones de euros a la educación concertada, 72 millones más que el año pasado, "mientras la educación pública sufre un aumento de las ratios, inestabilidad en las plantillas docentes, cierre de líneas y desaparición de colegios rurales". "Mientras se invierte en la concertada, la estructura de la educación pública se va debilitando", ha señalado.

La coalición ha advertido que este modelo "está profundizando las desigualdades educativas y perjudicando especialmente al alumnado más vulnerable, como los niños con necesidades educativas especiales, que no cuentan con los profesionales necesarios para recibir una atención adecuada y garantizar su derecho a una educación en igualdad de oportunidades".

En esta línea, el parlamentario ha señalado la Formación Profesional como uno de los principales ejemplos de "este proceso de privatización". Alba ha subrayado que "mientras se debilita la oferta pública, se favorece la entrada de grandes empresas, multinacionales y fondos de inversión que convierten la educación en un negocio".

"La Formación Profesional es la punta del iceberg del modelo de Moreno Bonilla", ha destacado al mismo tiempo que ha alertando "del creciente peso de los intereses privados en un ámbito que debe garantizar un derecho fundamental".

Frente a esta situación, Frente Amplio Andaluz ha defendido que "es necesario eliminar las herramientas legales que permiten continuar desarrollando este modelo". En este sentido, la propuesta de derogar la Ley Orgánica de Conciertos de 1985 "busca impedir que la Junta siga ampliando la privatización de la educación y proteger un sistema público que, según la formación, está siendo progresivamente debilitado".