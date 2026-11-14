Frente Amplio defiende que "el campo cordobés no está en venta" y plantea frenar las macrogranjas

Visita a Fuente Carreteros - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio por Córdoba al Congreso de los Diputados Sebastián Pérez ha trasladado en Fuente Carreteros (Córdoba) el compromiso de la coalición con los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de la provincia.

Durante su intervención, ha defendido que "el campo cordobés no está en venta" y ha criticado el modelo impulsado por el PP que, a su juicio, "está poniendo el territorio a disposición de multinacionales y fondos de inversión".

Pérez ha advertido de que existe una "auténtica agresión" de grandes intereses económicos contra los productores locales con el objetivo de "especular con los recursos naturales" y sustituir la producción endógena por modelos orientados al beneficio de grandes inversores.

"Queremos que una familia pueda vivir de sus tierras, que un pequeño ganadero pueda mantener su explotación y que trabajar en el campo siga siendo una forma de ganarse la vida", ha aseverado.

Por ello, el candidato ha situado como prioridades de la coalición frenar la instalación de macrogranjas y la expansión de cultivos superintensivos, alertando de los "graves daños" que estos modelos pueden provocar al territorio, especialmente por la presión sobre los acuíferos y los recursos hídricos. Asimismo, ha señalado que estas prácticas generan una competencia "muy difícil de afrontar" para las explotaciones familiares.

En materia económica, Frente Amplio ha reclamado garantizar precios justos para que "nadie tenga que vender por debajo de lo que le cuesta producir". "El trabajo del campo tiene que ser rentable y los precios deben cubrir los costes", ha insistido Pérez, quien también ha abogado por reforzar el modelo cooperativo como herramienta "fundamental" para organizar y dar fuerza al sector agrario cordobés.

Para lograrlo, la coalición plantea impulsar iniciativas de apoyo e inversión pública que refuercen las cooperativas, faciliten la comercialización y permitan que el valor añadido de la producción permanezca en la provincia.

De igual modo, ha reclamado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se dirijan a "quienes realmente las necesitan" y que se exijan condiciones y controles equivalentes para los productos importados.

Por otra parte, la formación ha reivindicado un papel "protagonista" para las mujeres del campo, proponiendo medidas como la titularidad compartida de las explotaciones para facilitar su incorporación a la actividad agrícola y ganadera. También ha calificado de "imprescindible" favorecer la incorporación de jóvenes para asegurar el relevo generacional en el sector.

"No podemos hablar de relevo generacional si no garantizamos unas condiciones dignas para quienes quieren dedicarse a la agricultura y la ganadería", ha manifestado Pérez, incidiendo en que para asegurar el futuro de los pueblos es necesario que los jóvenes puedan vivir del campo y las mujeres cuenten con el reconocimiento y las oportunidades que merecen.

Finalmente, el candidato ha asegurado que Frente Amplio llevará estas reivindicaciones al Congreso de los Diputados para defender los recursos de la provincia. "Nuestra provincia necesita políticas que protejan a quienes producen aquí, que defiendan el agua y la tierra y que permitan que la riqueza se quede en nuestros pueblos", ha concluido.