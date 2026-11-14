Frente Amplio Granada propone nuevo modelo de transición ecológica basado en el ferrocarril y el autoconsumo energético

Integrante de la candidatura del Frente Amplio por Granada al Congreso de los Diputados, Clara Morales. - FRENTE AMPLIO

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La integrante de la candidatura del Frente Amplio por Granada al Congreso de los Diputados, Clara Morales, ha presentado un plan de medidas urgentes para luchar contra el cambio climático en Granada, que pasa por un nuevo modelo de movilidad que recupere el ferrocarril, la apuesta por el autoconsumo con energías renovables y la incorporación de criterios ambientales a todas las políticas públicas.

Según ha informado Frente Amplio en una nota, Morales ha reclamado que "no podemos quedarnos en el debate, hay que hacer cosas ya". Así, ha subrayado que "ante la situación de emergencia climática que pone en peligro la salud de la población de Granada, el cambio climático no es un juego, no se puede usar como arma política contra los adversarios como si fuera una tontería que se puede negar o confirmar". Por tanto, "es un hecho demostrado científicamente y hay que aceptarlo ya para poder pasar a la acción con medidas drásticas", ha remarcado.

En este sentido, Frente Amplio ha concretado en el ámbito provincial su modelo de transición energética y movilidad sostenible que defiende para toda España. Entre las prioridades figura recuperar y reforzar el ferrocarril frente al transporte dependiente de combustibles fósiles. Además de mejorar las conexiones ferroviarias con Madrid, Clara Morales ha recordado la deuda histórica que supone recuperar la línea Guadix-Baza-Lorca, la conexión por tren entre Granada y Motril y el Corredor Mediterráneo entre Antequera, Granada y Almería.

Al hilo, Morales ha manifestado que "es una vergüenza que Andalucía Oriental esté absolutamente incomunicada". Otra de las prioridades inmediatas es la reforma del sistema energético. Frente al modelo de grandes placas solares en suelo agrícola sin tener en cuenta las necesidades de las zonas rurales, la coalición de izquierda defiende un modelo de autoconsumo que se extienda a las viviendas de nueva construcción y edificios públicos.

Por tanto, "¿renovables? sí, pero no así. Queremos que todas las nuevas viviendas y edificios públicos incorporen placas solares y baterías para favorecer el autoconsumo". Además, "toda nueva infraestructura debe planificarse teniendo en cuenta su impacto ambiental y el uso de recursos", ha planteado Morales.

De este modo, Frente Amplio ha propuesto incorporar el criterio climático a todas las políticas públicas e inversiones para que todas las administraciones prioricen el impacto ambiental frente al coste económico. "No se puede tener como único criterio que sea lo más barato económicamente, porque a la larga nos sale muy caro en salud y en catástrofes ambientales", ha señalado.

Por último, el programa de Frente Amplio también incluye como prioridades garantizar el abastecimiento de agua a todas las poblaciones, adaptando la planificación territorial a las nuevas condiciones y restricciones derivadas del cambio climático, y el impulso de la electrificación de las actividades productivas y la descarbonización de las flotas de transporte.