El candidato al Congreso de Frente Amplio por Córdoba, Sebastián Pérez. - FRENTE AMPLIO
CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El candidato al Congreso de Frente Amplio por Córdoba, Sebastián Pérez, ha defendido este sábado la necesidad de impulsar una banca pública que "ponga a las personas por delante de los beneficios económicos y que permita que el dinero y los recursos públicos sirvan para atender las necesidades reales de la ciudadanía".
Pérez ha contrapuesto este modelo a una banca privada "que busca beneficios millonarios mientras cada vez resulta más difícil para muchas familias acceder a una vivienda, para jóvenes poner en marcha un negocio o para muchas personas mayores realizar una gestión bancaria sin tener que desplazarse decenas de kilómetros".
"Comprar una casa, emprender o simplemente poder gestionar tu dinero no debería convertirse en una carrera de obstáculos. La banca tiene que estar también al servicio de la gente, no únicamente de quienes buscan sacar el máximo beneficio", ha señalado en un comunicado.
Frente Amplio plantea constituir una Banca Pública Estatal que "permita impulsar políticas estratégicas y ofrecer financiación ventajosa a pequeñas empresas y autónomos".
Una iniciativa que, según Pérez, también puede "contribuir a facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos públicos de financiación que pongan por delante las necesidades de las familias".
"Queremos que las administraciones se impliquen y que lo público ayude a que la gente pueda sacar adelante sus proyectos de vida. Que una persona joven que quiera emprender encuentre apoyo y que las familias tengan más herramientas para acceder a una vivienda sin que eso suponga hipotecar su vida entera", ha afirmado.