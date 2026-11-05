Frente Amplio sitúa en Córdoba al Guadiato entre sus prioridades y reclama inversiones para frenar la despoblación

Pérez (5º izda.) y Cabrera (centro), con representantes de IU en Peñarroya. - FRENTE AMPLIO

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El Frente Amplio ha presentado este jueves en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) su proyecto para la comarca del Guadiato, con la participación de su candidato al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha situado la "despoblación y la pérdida de actividad económica" entre los principales problemas de una comarca que "necesita inversiones y compromisos concretos para recuperar su futuro".

El candidato, que ha estado acompañado por el coordinador comarcal de IU en el Guadiato, Pedro Ángel Cabrera, ha defendido tres líneas de actuación. La primera pasa por "poner en marcha planes de inversión y reconversión industrial que permitan recuperar el tejido productivo y crear empleo. El Estado tiene que intervenir la economía y generar industria en la zona", ha afirmado.

En materia de infraestructuras, ha reclamado "avances en la N-432 y la recuperación de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón", que considera "estratégica para el desarrollo económico del Guadiato y las conexiones entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha". A estas demandas ha sumado la defensa de los servicios públicos y, especialmente, del Hospital del Guadiato, cuyo "deterioro y pérdida de prestaciones" ha criticado.

"Estamos viendo cómo están destrozando y desmantelando el hospital público de Peñarroya-Pueblonuevo", ha señalado Pérez, quien ha recordado que fue "una conquista de la lucha minera". En este sentido, el candidato ha asumido el compromiso de "ser la voz del Guadiato para llevar los problemas del Guadiato a Madrid".

Pérez ha contrapuesto este proyecto al "bloque de la derecha y la ultraderecha", al que ha acusado de "destrozar los servicios públicos", y ha reivindicado al Frente Amplio como una "fuerza que apuesta por la industrialización, las inversiones públicas y la defensa de los servicios esenciales", asegurando que "la única fuerza que quiere industrializar nuestro territorio, que quiere inversiones públicas y que defiende los servicios públicos esenciales es el Frente Amplio".

El candidato se ha referido también al "efecto Córdoba", que "refleja cómo tantos jóvenes se ven obligados a marcharse de la provincia ante la falta de oportunidades". Frente a esta realidad, ha planteado convertirlo en un "efecto Guadiato", con "un proyecto que permita recuperar la actividad y ofrecer un horizonte de futuro a quienes quieren vivir en la comarca", y así "crear en esta cuenca minera, en esta comarca, un espacio de progreso y de futuro para que todo el mundo pueda vivir dignamente", ha concluido.

Por su parte, Pedro Ángel Cabrera ha recordado que el Guadiato ha perdido el 18% de su población en los últimos 25 años, "una evolución que se traduce en envejecimiento, marcha de jóvenes y deterioro de los servicios públicos", argumentando que "la despoblación no es porque nos la hayan mandado los dioses, ni un fenómeno meteorológico. Es consecuencia de la inacción de las administraciones con nuestra tierra y del desmantelamiento progresivo de nuestro tejido productivo".

Cabrera también ha criticado que "los fondos Miner no cumplieron el objetivo de generar alternativas de empleo tras el cierre de la minería", y ha reclamado "los 19 millones de euros pendientes del segundo Plan de la Minería", de los que, según ha explicado, "12 millones correspondían a Peñarroya-Pueblonuevo".

También ha insistido en la recuperación de la línea Córdoba-Almorchón y de la cartera de servicios del Hospital del Guadiato. "No podemos pretender que se normalice esta situación porque luego no lo vamos a aceptar", ha advertido.