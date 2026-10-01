Fuente Palmera de Boda abre en Córdoba su XIX edición y vuelve a convertir al municipio en escaparate del sector nupcial

Inauguración de Fuente Palmera de Boda. - FUENTE PALMERA DE BODA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

Fuente Palmera de Boda ha inaugurado este jueves su XIX edición dando comienzo a cuatro jornadas en las que el municipio cordobés volverá a convertirse en punto de encuentro para la moda nupcial, la ceremonia, el diseño y el conjunto de empresas y profesionales vinculados al sector de las celebraciones.

Según ha indicado la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera en una nota, la inauguración ha reunido a una amplia representación institucional, empresarial y social, poniendo de manifiesto el respaldo a un proyecto que alcanza su decimonovena edición convertido en una de las principales señas de identidad económica y comercial del municipio.

La comunicadora María Jiménez ha sido la encargada de conducir un acto en el que han estado presentes, entre otros, presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame; el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta, Marina Montes; el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Isidro López; la presidenta del Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir, Matilde Esteo, y el gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Gonzalo Esparza.

Junto a ellos ha ocupado un lugar destacado la diseñadora andaluza Beatriz Peñalver, invitada de honor de esta XIX edición, que ha acompañado al evento durante su apertura oficial y que esta tarde formará parte del jurado de la final del X Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda.

La presencia conjunta de representantes de administraciones, organizaciones empresariales y entidades vinculadas al desarrollo económico ha acompañado el inicio de una edición que vuelve a construirse desde la colaboración entre el tejido empresarial y las instituciones, uno de los pilares que ha permitido a Fuente Palmera de Boda crecer y evolucionar a lo largo de casi dos décadas.

Esta XIX edición se desarrolla bajo el concepto 'El arte de crear Córdoba', una propuesta con la que Fuente Palmera de Boda reivindica la capacidad de la provincia para generar moda, diseño, artesanía, joyería, creatividad, empresa y oportunidades desde el territorio. Una filosofía que encuentra en Fuente Palmera y en su tejido comercial un ejemplo de cómo la especialización, el trabajo y la iniciativa empresarial pueden construir una marca reconocida mucho más allá del ámbito local.

Un total de 33 empresas forman parte este año de Fuente Palmera de Boda, representando una oferta que trasciende la propia moda nupcial. Junto a las firmas especializadas en novia, ceremonia y fiesta, el visitante encontrará propuestas vinculadas a fotografía y vídeo, complementos y joyería, organización de eventos, gastronomía, viajes y destinos, alojamiento, hogar y equipamiento, formación, diseño, creatividad y experiencias.

También este jueves, a partir de las 19,30 horas, se celebra la final del X Certamen de Jóvenes Diseñadores, que abrirá la programación de la pasarela de esta edición. Un total de 15 jóvenes diseñadores mostrarán sus propuestas de novia y fiesta ante el público y el jurado, del que formará parte Beatriz Peñalver. El certamen alcanza este año su décima edición consolidado como una de las principales apuestas de Fuente Palmera de Boda por descubrir, apoyar y dar visibilidad al talento que comienza a construir su trayectoria profesional dentro de la moda.

A partir de este viernes, la Plaza Real continuará acogiendo los diferentes desfiles profesionales programados para esta XIX edición, con propuestas de nuevas firmas, moda nupcial, ceremonia y comunión, mientras el Centro Comercial Abierto y el entorno de la Plaza Real mantendrán abierta la zona expositiva durante todo el fin de semana.

Fuente Palmera de Boda permanecerá abierta hasta el domingo 4 de octubre, ofreciendo durante estos cuatro días exposición comercial, pasarela, talento joven y diferentes propuestas vinculadas a los sectores que intervienen en la organización de una celebración.

Con el inicio de esta XIX edición, la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera continúa dando recorrido a un proyecto nacido desde las propias empresas y que, casi veinte años después, sigue creciendo como escaparate para el tejido empresarial, el talento y la capacidad creativa de Fuente Palmera y de la provincia de Córdoba.