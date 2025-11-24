Fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora ponen en aviso amarillo a Granada, Almería y Jaén

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 25 de noviembre, el aviso amarillo por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las provincias de Almería, Jaén y Granada y fenómenos costeros en diversos puntos del litoral mediterráneo andaluz, en concreto, en Almería y Granada, por rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros de altura.

Según ha informado la web de la Aemet, consultada por Europa Press, se ha decretado la alerta amarilla por vientos en las zonas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería Capital; en las comarcas de Nevada y Alpujarras y en Guadix y Baza, en Granada; y en Cazorla y Segura, en Jaén, por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, todas activadas desde el lunes a las 12,00 horas hasta el martes a las 6,00 horas.

En concreto, todos los avisos amarillos están indicados por vientos de componente oeste. No obstante, en el caso de Almería capital, la Aemet ha precisado en su portal web que los vientos de componente oeste afectarán, en concreto, "a la mitad occidental de la zona". Asimismo, también han especificado que en el caso de la zona de Nevada y Alpujarras de Granada las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología también ha decretado la alerta amarilla por oleaje en la costa granadina y en las zonas de Poniente y Almería Capital, desde el lunes a las 11,00 horas hasta las 12,00 horas del martes, con vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros de altura.

En cuanto al resto de Andalucía, la Aemet ha señalado que la jornada del martes contará con la presencia de cielos nubosos de nubes altas, "aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana" y con lluvias débiles durante la segunda semana del día, que serán "más intensas y probables" en las sierras de la comunidad.

Por otro lado, las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas experimentarán un ligero ascenso en los litorales y en el valle del Guadalquivir, aunque la Aemet ha matizado que el resto experimentará un descenso. Por su parte, los vientos serán "entre flojos y moderados" de componente oeste, y aumentarán a fuertes en las sierras del tercio oriental y en el litoral, "con rachas muy fuertes".