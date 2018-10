Las fuertes rachas de viento causan la mayoría de las 56 incidencias en Jaén capital

Publicado 02/03/2018 13:31:31 CET

JAÉN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento, que en algunos momentos ha llegado a alcanzar los 100 kilómetros por hora, han causado la mayoría de las 56 incidencias registradas en Jaén capital.

La lluvia no ha originado problemas destacables, aunque el dispositivo de vigilancia sobre los ríos en las zonas residenciales de Los Puentes sigue vigente a pesar de que no existe hasta ahora alarma por riesgo de desbordamientos.

Así lo ha indicado este viernes en una nota el Ayuntamiento, que, a través de los servicios municipales de Emergencias, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, continúa "muy atento y vigilante" ante el paso del fuerte temporal de viento y lluvia por el término municipal jiennense.

Según ha precisado, los servicios de emergencias, Policía Local y Bomberos, han atendido desde las 7,00 horas de este jueves y hasta la misma hora de este viernes un total de 56 incidencias. Se han debido a causas muy diversas, aunque especialmente derivadas por la intensidad del viento, que en algunos momentos y puntos concretos ha llegado a alcanzar los 100 kilómetros.

En 17 de esos casos, fue precisa la actuación del Cuerpo de Bomberos, en su mayoría debido a la afectación que el fuerte viento tuvo sobre bienes privados, mobiliario urbano (árboles, arquetas, farolas, señalización vial) o vehículos estacionados por elementos precipitados a la vía, así como en prevención para evitar los daños.

Además, tres personas mayores sufrieron lesiones tras perder el equilibrio al ser empujadas por el fuerte viento. El pronóstico de una de ellas "tuvo mayor gravedad" al sufrir un traumatismo craneal con herida sangrante y pérdida temporal del conocimiento, hecho que se produjo sobre las 16,55 horas sobre un paso de peatones de la calle Catalina Mir Real, próximo al paseo de España.

El hombre accidentado fue atendido en un primer momento por la Policía Local y, seguidamente, los servicios sanitarios del 061 lo evacuaron al Hospital Neurotraumatológico donde quedó en observación médica.

NIVEL AMARILLO DE ALERTA

Con respecto a este viernes, el Ayuntamiento ha explicado que la ciudad presenta alerta de nivel amarillo por rachas máximas de viento de hasta 75 kilómetros por hora entre las 16,00 horas de este viernes y las 00,00 horas del sábado y la Agencia Estatal de Meteorología indica que habrá continuas precipitaciones durante esta jornada.

Ante esta situación, los servicios municipales de emergencias están vigilantes y estrechamente coordinados entre sí y con el resto de operativos a través del Servicio de Coordinación de Emergencias 112-Andalucía con el objetivo de prevenir y afrontar la atención de las posibles incidencias que pudieran derivarse fruto de la meteorología adversa.

La lluvia en estas últimas jornadas no ha provocado incidencias destacables. No obstante, el dispositivo de vigilancia sobre el cauce de los ríos en las zonas residenciales de Los Puentes seguirá vigente, a pesar de que no existe hasta el momento situación de alarma por elevado nivel del cauce y riesgo de desbordamientos.

EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, ha recomendado "extremar las precauciones" cuando haya necesidad de circular con vehículos o transitar por las vías urbanas bajo las situaciones adversas del temporal.

De forma especial se ha referido a los residentes de Los Puentes "para que estén vigilantes a las previsiones meteorológicas e incidencias que pudieran presentarse por elevación excesiva del cauce de los ríos, siguiendo las indicaciones que pudieran recibir desde los servicios municipales, vecinos conocedores de la zona o medios de comunicación social".

Igualmente, desde la Concejalía de Asuntos Sociales, en coordinación con la Policía Local y Protección Civil, se mantiene un servicio de atención para todas aquellas personas que se encuentran sin techo en la vía pública, para que puedan ser acogidas y guarecerse de las incidencias del temporal en el centro municipal de transeúntes.