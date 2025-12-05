La Fundación Bangassou, Labor Maint, Secalflor y el IES Galileo Galiei reciben los Premios Emacsa. - EMACSA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bangassou, Labor Maint, el IES Galileo Galilei y Secalflor han resultado ganadores de los Premios Emacsa a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento 2024, entregados este jueves en la sede de la propia Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) en una edición caracterizada por un mayor número de participantes y el creciente interés por la gestión sostenible del agua.

Según ha informado la entidad, se han presentado cerca una veintena de candidaturas entre las cuatro categorías convocadas, lo que confirma el creciente interés y la implicación de empresas, entidades sociales, instituciones y centros educativos en la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles para la gestión hídrica.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, quien ha clausurado el acto, ha destacado que "estos premios demuestran que Córdoba avanza con paso firme hacia una cultura del agua más eficiente y sostenible". "La calidad y diversidad de los proyectos presentados reflejan el compromiso real de la ciudad con la innovación, la protección del ciclo integral del agua y la responsabilidad colectiva ante los retos climáticos y sociales que afrontamos", ha aseverado.

García-Ibarrola ha reconocido igualmente el valor de la Cátedra Emacsa, iniciativa conjunta de Emacsa y la Universidad de Córdoba (UCO), cuyo trabajo en investigación y divulgación está contribuyendo a mejorar el conocimiento y la gestión del recurso hídrico.

La Cátedra, representada por su director, Rafael Marín, ha sido además colaborador en esta segunda edición. La Iniciativa Empresarial ha recaído en la empresa cordobesa Labor Maint SL, especializada en el mantenimiento de zonas verdes y piscinas. La gerente de la compañía, Carolina Díaz, ha recogido el galardón de manos del propio Rafael Marín.

La empresa ha sido reconocida por situar la sostenibilidad en el centro de su actividad, implantando sistemas de almacenamiento de aguas pluviales para su reutilización, reduciendo así el consumo de agua potable, y aplicando riego por goteo en todas sus actuaciones para minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia. Su labor demuestra que la innovación y el compromiso ambiental pueden ir de la mano para avanzar hacia un modelo hídrico urbano más responsable.

CENTRO REFERENTE

El Premio a la Iniciativa Educativa ha sido concedido al IES Galileo Galilei, un centro referente en Córdoba por integrar la eficiencia hídrica en su proyecto formativo vinculado al sector primario. El reconocimiento ha sido entregado por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, y recogido por el alumno Moisés Cantos y el profesor Fco. Julián Cuevas.

El centro trabaja con sensores, herramientas digitales y sistemas de monitorización que permiten gestionar el riego de forma eficiente y basada en datos reales, además de haber desarrollado el recurso educativo abierto 'Cada gota cuenta', destinado a fomentar el uso responsable del agua desde edades tempranas. Su enfoque representa una apuesta clara por la innovación, la sostenibilidad y la educación práctica.

En la categoría de Iniciativa de Investigación e Innovación, el premio ha sido otorgado a Secalflor SL, cuyo gerente, Martín Adlung, ha recogido la distinción de manos del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite.

Secalflor ha desarrollado un producto 100% cordobés capaz de mejorar la capacidad del suelo para retener agua de manera natural, sin recurrir a químicos ni polímeros, lo que permite reducir entre un 50 y un 70% el consumo de agua y mejorar simultáneamente la estructura del suelo y la salud de la microbiota. Una innovación que ofrece soluciones sostenibles para contextos agrícolas, forestales y urbanos, aportando eficiencia real y medible.

APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES

El Premio a la Iniciativa Social ha reconocido la labor de la Fundación Bangassou, con más de 25 años de trabajo en la República Centroafricana apoyando a comunidades vulnerables. El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha sido el encargado de entregar el premio a monseñor Juan José Aguirre, presidente de la Fundación.

La entidad ha sido distinguida por su esfuerzo en garantizar el acceso seguro al agua potable mediante la construcción de pozos y sistemas de captación de aguas de lluvia, así como por la implantación de huertos comunitarios con riego por goteo y programas formativos centrados en el uso responsable y la protección del agua. Su labor mejora la salud, la autonomía y las oportunidades de miles de personas.

La gala ha culminado con la subida al escenario de las personas premiadas junto con las autoridades responsables de la entrega, en un cierre que ha puesto de relieve la importancia de reconocer y apoyar proyectos que contribuyen al uso sostenible del agua y a la mejora del entorno. Emacsa reafirma así su compromiso con la eficiencia hídrica, la concienciación ciudadana y la promoción de iniciativas que aportan valor social, ambiental y tecnológico a la ciudad.