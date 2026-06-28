Fundación Blas Infante abordará en su XIX Congreso en octubre los "pilares del andalucismo", incluido el "soberanismo"

Autoridades durante la presentación del congreso de la Fundación Blas Infante. (Foto de archivo). - UCO

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Blas Infante celebrará el próximo mes de octubre en Córdoba su XIX Congreso, que se centrará en 'Los pilares del Andalucismo' --título de estas jornadas--, y entre los que incluyen el "soberanismo".

En concreto, el congreso se celebrará en la ciudad de Córdoba entre los días 15 y 17 de octubre, en colaboración con la Universidad de Córdoba, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Córdoba, según la información que ya ha avanzado la Fundación Blas Infante, consultada por Europa Press a menos de cuatro meses de la celebración de esta cita.

El Congreso se desarrollará en dos sedes, de forma que las jornadas del día 15 --en sesión de tarde--, y del día 16 de octubre --en sesiones de mañana y tarde-- tendrán lugar en el Salón de Columnas del edificio Pedro López de Alba, antiguo Rectorado de la Universidad de Córdoba, ubicado en la calle Alfonso XIII, próximo a la Plaza de las Tendillas.

Por su parte, la jornada del sábado 17 de octubre se celebrará en sesión de mañana, y tendrá como marco la Sala Polifemo del Teatro Góngora de Córdoba, ubicada en el número 10 de la calle Jesús María, próximo también a la citada Plaza de las Tendillas.

Bajo el referido título general de 'Los pilares del andalucismo', el Congreso contará con cuatro sesiones dedicadas, respectivamente, al 'Soberanismo como pilar andalucista', la 'Solidaridad internacionalista', el 'Humanismo del andalucismo' y las 'Músicas populares y andalucismo'.

'CÓRDOBA, CAPITAL DEL ANDALUCISMO'

Tras el acto de inauguración, el congreso comenzará con la ponencia inaugural que ofrecerá, a partir de las 17,30 horas, el profesor y escritor Miguel Santiago Losada, patrono de la Fundación Blas Infante, bajo el título 'Córdoba, capital del andalucismo'.

Posteriormente, a partir de las 18,30 horas, está programada la primera sesión del cónclave, titulada 'El soberanismo como pilar andalucista: evolución histórica y vigencia en el siglo XXI', una mesa redonda coordinada por el escritor y profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez Ramos que está previsto que cuente con la participación del profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Granada Rubén Pérez Trujillano, y de la periodista y realizadora audiovisual Aurora Báez Boza.

Ya el viernes, 16 de octubre, el congreso continuará, en horario de mañana, con su segunda sesión, 'La solidaridad internacionalista de los soberanismos de izquierda', que estará coordinadora por el antropólogo y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla Isidoro Moreno, y que está previsto que reúna también al director académico de la Fundación Josep Irla de Cataluña, Lluís Pérez Lozano; al presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, y al exdiputado Chesús Yuste, de la Fundación Aragonesista Chesús Bernal.

La tercera sesión está programada para el 16 de octubre, a las 18,00 horas, con el título 'Humanismo del andalucismo de Blas Infante'. Coordinada por el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado Cabeza, la mesa de esta actividad reunirá a la investigadora y escritora Pura Sánchez, y la coordinadora del Equipo de Investigación en Agroecología, Soberanía Alimentaria y Comunes de la Universidad de Córdoba, Mamen Cuéllar Padilla.

La cuarta sesión del congreso se desarrollará el sábado, 17 de octubre, por la mañana, presentada y moderada por la catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba e integrante de la Coordinadora del Congreso Carmen Galán, y con el título 'Músicas populares' andalucismo'.

En una mesa coordinada por el periodista y escritor Juan José Téllez, intervendrán el profesor de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Daniel Valdivia Alonso y la doctora en Antropología Celia Velasco Rodríguez.

COMUNICACIONES Y CLAUSURA CON UNA COMPARSA

Según la programación avanzada por la Fundación Blas Infante, el Congreso concluirá con la actuación de la comparsa 'El Patriota', finalista del Carnaval de Cádiz 2026, y, además, habrá dos espacios para Comunicaciones "cuya temática responda a los contenidos" de esta cita.

De todas las recibidas se seleccionarán ocho, cuyos resúmenes serán expuestos personalmente por sus autores.

Está previsto que tanto la apertura como la clausura del Congreso estén presididas por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante, y que cuenten también con el secretario del congreso, Miguel Santiago Losada.