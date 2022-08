Fundación Blas Infante rememora "la luz de su pensamiento" en el 86 aniversario del fusilamiento del padre de la Patria

SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Blas Infante ha organizado este miércoles el acto de homenaje en Sevilla por el 86 aniversario del fusilamiento del padre de la Patria andaluza, Blas Infante, donde ha puesto de manifiesto, en palabras del patrono de esta Fundación, Javier Escalera, que "en un tiempo oscuro, en el que parece que todo se derrumba, es cuando más necesario se hace reivindicar la luz del pensamiento de Blas Infante".

El acto de conmemoración de la ejecución ha contado con las intervenciones del vicepresidente de la Fundación, Javier Delmás Infante, así como de Escalera, además de una ofrenda floral ante el monumento que evoca el fusilamiento de Blas Infante en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona (Sevilla), en el hoy denominado Nudo de la Gota de Leche de la autovía de circunvalación SE-30.

Delmás Infante ha asegurado durante su intervención, según ha informado la Fundación por medio de su cuenta de Twitter, que "esta convocatoria no es partidista ni particular y nadie debe sentirse excluido", al tiempo que ha reivindicado que "la de hoy es una cita con la vida y no con la muerte, con la esperanza y no con el silencio".

El patrono Javier Escalera ha glosado la figura de Blas Infante para sostener que "fue un revolucionario que entendía la revolución en su auténtico sentido de transformación radical de situaciones injustas", para abundar en esa reflexión y considerar que "el grito de ¡Viva Andalucía Libre! constituye toda una declaración revolucionaria".

Entre los partidos políticos asistentes al acto, que han participado en la ofrenda floral ante el monumento de Blas Infante, han coincidido en subrayar que la figura del padre de la Patria andaluza proyecta un legado que sigue siendo presente.

El portavoz parlamentario del PP y vicesecretario general, Toni Martín, ha subrayado este miércoles que el modelo de gestión del Gobierno de Juanma Moreno "recoge el legado de diálogo, consenso, acuerdo y respeto de Blas Infante".

"Un legado significativo de la forma de ser de los andaluces, que antepone el valor de la palabra frente a las imposiciones, y en defensa de la democracia y el andalucismo", ha afirmado Martín, según una nota de este partido.

El diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, ha reclamado este miércoles, durante su asistencia al acto de homenaje, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene una buena oportunidad durante la próxima legislatura de rendir homenaje y elogiar la figura de Blas Infante" al argumentar la necesidad de impulsar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía tras apuntar que "ha estado bloqueada, apartada y paralizada durante estos últimos cuatro años".

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, ha considerado este miércoles que "el mejor homenaje que se merece Blas Infante es que los restos mortales de su asesino salgan de la Basílica de la Macarena" tras recordar que "el asesino de Blas Infante y de 50.000 andaluces más" está enterrado en un "templo simbólico de la religiosidad popular, una basílica icónica donde están una de las imágenes con más devotos de la Semana Santa".

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este miércoles durante su asistencia al acto del 86 aniversario del fusilamiento de Blas Infante la necesidad de "recordar a quienes dieron su vida por esta tierra y su causa", convencida de que "seguimos en la misma pelea que Blas Infante, de Caparrós, del 4 de diciembre del 77, del 28F", y que ha situado en "el trabajo sistemático por cerrar la brecha de desigualdad que seguimos teniendo con el resto de España y de Europa".

El acto ha concluido con la interpretación del himno de Andalucía a cargo del grupo A Palos.