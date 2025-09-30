La Fundación 'La Caixa' aporta 4.000 euros para el Camino de Santiago de seis internos de la prisión de Córdoba

Resposables Fundación 'la Caixa', Caixabank y de la Pastorial Penitenciaria de la Diócesis en la presentación del Camino de Santiago en el que participan internos de la prisión cordobesa. - ÁLVARO TEJERO/DIÓCESIS DE CÓRDOBA

La Fundación 'La Caixa', a través de CaixaBank, colabora con 4.000 euros en la realización del Camino de Santiago por parte de seis internos del Centro Penitenciario de Córdoba, gracias a una iniciativa del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciara.

Gracias a ello, este pasado lunes partió de Córdoba este grupo de reclusos, acompañados, entre otros, por el capellán de la cárcel, Sergio Pérez, y por voluntariado CaixaBank, para iniciar el Camino de Santiago, mientras que representantes de la entidad financiera, encabezados por la directora del Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba capital, María José Torres Robles, han mostrado también su apoyo a los participantes.

El camino se divide en cinco etapas, de unos 25 kilómetros cada una, entre Sarria y Santiago, en el llamado camino francés, que ya ha recorrido siete veces el capellán de la cárcel cordobesa, quien ha dicho que "lo más bonito del camino es que Dios te sorprende donde menos te lo esperas, con el testimonio que menos te esperas", y durante el camino "se encuentra motivación y sanación en muchos casos". Es el caso de un interno, que tras hacer el camino en 2024, "cambió su vida totalmente tras una existencia de marginación, y encontró fuerza en el camino".

Por su parte, el delegado en Córdoba del Voluntariado de CaixaBank, Pedro Ruiz Amo, ha asegurado que acogen la iniciativa con "mucha ilusión", después de haber ofrecido un Curso de Educación Financiera el pasado año a los internos.

Ruiz ha afimado que, para los voluntarios, "la experiencia del camino es muy enriquecedora", una vivencia que les llevará a reunirse en el monte O gozo con otras 200 personas de 16 centros penitenciarios de toda España, organizados por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española.