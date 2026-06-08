Fundación Caja Rural Granada convoca la XVIII Edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre

La Fundación Caja Rural Granada celebrará el próximo 13 de septiembre la décimo octava edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada acogerá un año más a más de un centenar de artistas de gran nivel en la décimo octava edición del Certamen de Pintura Rápida al aire libre que celebra la Fundación Caja Rural Granada el próximo 13 de septiembre, un concurso que convierte la capital, por un día, en el epicentro del arte, donde pintores de toda España demuestran su talento con sus pinceles y colores.

El certamen contará, como en ediciones anteriores, con dos modalidades: adultos e infantil, y repartirá cerca de 20.000 euros en premios en metálico.

En la categoría de adultos se concederán 19 galardones, entre ellos un Premio Local, un Premio Joven y dos premios en la modalidad Urban Sketchers. El primer premio estará dotado con 3.500 euros, seguido de un segundo y tercer premio de 2.800 y 2.000 euros, respectivamente.

Los más pequeños también tendrán su espacio en este certamen. Todos los participantes de la modalidad infantil recibirán un diploma acreditativo y, además, se reconocerá el talento de tres ganadores, quienes recibirán material de pintura y dibujo para continuar desarrollando su creatividad.

Para participar, los interesados podrán inscribirse previamente completando el formulario disponible en las bases publicadas en fundacioncrg.com o enviando un correo electrónico a fundacion@crgranada.com.

El día del certamen, todos los inscritos deberán acudir a primera hora de la mañana a la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada, situada en Acera del Darro, para sellar sus soportes. También será posible formalizar la inscripción el mismo día, en este mismo espacio, en horario de 8,30 a 10,30 horas.

Las obras se realizarán al aire libre y deberán representar cualquier motivo de la ciudad de Granada (plazas, calles, monumentos o escenas cotidianas), con técnica y estilo libres.

Posteriormente, entre las 17,00 y las 17,30 horas, los artistas deberán entregar sus obras sin firmar en la Fuente de las Batallas, donde permanecerán expuestas hasta el fallo del jurado, compuesto por expertos y profesionales del ámbito de las Bellas Artes. La entrega de premios tendrá lugar en torno a las 20,00 horas en este mismo emplazamiento.